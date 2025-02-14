晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

張睿家情人節曬婚紗曝喜訊！「老派告白贏芳心」 張太太還沒清醒就被求婚

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家和女團「火星熊」成員黃安若交往13年、求婚成功許久，今（14日）選在情人節分享婚紗照，並以「張先生、張太太」互稱，他在社群寫道：「6年前的0801決定了『我們』，今天的08:01分享了『我們』」這組數字代表著兩人的交往、結婚紀念日 （8月1日），不僅別具意義，更傳遞滿滿幸福感。

張睿家、黃安若婚紗。（LinLi Boutique提供）張睿家、黃安若婚紗。（LinLi Boutique提供）

張睿家與黃安若的緣分始於教會活動，他當時受邀參加聚會，初次見面彼此留下深刻印象。隨後因共同的健身習慣，常在朋友的健身房巧遇，隨著一次次互動，拉近彼此的距離。當年黃安若發片時，更邀請張睿家擔任音樂微電影的男主角，這也是雙方首次在螢幕前同框。

張睿家、黃安若在落雨松拍婚紗。（LinLi Boutique提供）張睿家、黃安若在落雨松拍婚紗。（LinLi Boutique提供）

談及告白的過程，黃安若笑稱張睿家「很老派」，隨即改口：「應該說是復古啦！」當時張睿家開門見山地問：「我喜歡你，你要跟我交往嗎？」直白的表明心意，讓互有好感的兩人正式從朋友昇華為戀人。

張睿家、黃安若在落雨松拍婚紗。（LinLi Boutique提供）張睿家、黃安若在落雨松拍婚紗。（LinLi Boutique提供）

黃安若坦言交往過程中也經歷過爭吵與分分合合，7週年時一起對未來有了共識，但就她對張睿家的了解，以為兩人會直接登記結婚。沒想到，在登記前一天，張睿家早已與教會朋友們串通好，精心策劃求婚驚喜，趁女友閉眼禱告，默默準備戒指。面對意外的浪漫，黃安若說：「我好像還沒醒，也沒梳化，就突然被求婚。」張睿家聽完後還補刀：「但我是有梳妝打扮的喔！」逗趣的互動，讓這場求婚驚喜更加難忘。

張睿家、黃安若於仙草花田拍婚紗。（LinLi Boutique提供）張睿家、黃安若於仙草花田拍婚紗。（LinLi Boutique提供）

聊起婚紗拍攝地點，特別選在黃安若的新竹關西老家，除了別具風味的日式咖啡廳外，還有如詩如畫的落羽松林及仙草花田，每一個場景都美得宛如電影畫面。黃安若身穿訂製白紗，歷時 1.5 個月精心打造，每一處細節皆展現極致工藝，完美襯托出她的優雅氣質。張睿家則化身「最佳老公」，不停側拍愛妻美照，嘴角忍不住上揚並驚嘆：「安若本來就很美， 穿上婚紗後更像是童話故事裡跑出來的公主，完全驚艷到我。」甜蜜發言閃瞎所有人。

張睿家回到黃安若老家拍婚紗，詮釋日式清新復古風格。（LinLi Boutique提供）張睿家回到黃安若老家拍婚紗，詮釋日式清新復古風格。（LinLi Boutique提供）

張睿家回到黃安若老家拍婚紗，詮釋日式清新復古風格。（LinLi Boutique提供）張睿家回到黃安若老家拍婚紗，詮釋日式清新復古風格。（LinLi Boutique提供）

黃安若於仙草花田身穿蕾絲平口白紗，畫面宛如夢境。（LinLi Boutique提供）黃安若於仙草花田身穿蕾絲平口白紗，畫面宛如夢境。（LinLi Boutique提供）

張睿家、黃安若婚紗。（LinLi Boutique提供）張睿家、黃安若婚紗。（LinLi Boutique提供）

順利完成婚紗拍攝的張睿家和黃安若，透露從企劃、挑禮服到拍攝等，每一個環節都能感受到婚紗團隊的用心，甚至拍攝前一天還陪她修改到晚上8點多，特別感謝林莉老師與專業團隊的細心籌劃與巧手打造，不僅為他們捕捉最動人的瞬間，更將這段珍貴時光化為唯美永恆的記憶。至於眾人關心婚禮何時舉辦？今年依舊工作滿檔的張睿家、黃安若，表示尚在討論中，他們幽默喊話：「歡迎大家提供想法喔！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中