《風之谷》海報竟是「古代王蟲圖鑑」 台灣僅6萬張還藏彩蛋

《風之谷》王蟲是地表被劇毒腐海覆蓋下誕生的巨大變種昆蟲。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》將在3月6日首登全台大銀幕，片商力邀金獎設計師方序中與知名插畫家董十行再度聯手，打造全球獨家《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，絕對是影迷必收。

《風之谷》台灣限定海報「王蟲圖鑑」。（甲上娛樂提供）

方序中表示非常榮幸能夠繼《神隱少女》、《魔法公主》及《霍爾的移動城堡》之後，再次受邀擔任《風之谷》的台灣限定海報設計，「記得小時候第一次在電視上看《風之谷》時，腦海中一直浮現不斷蠕動觸手的王蟲，感到既害怕又好奇，但同時也深深著迷於娜烏西卡駕駛飛行器翱翔天際的帥氣英姿。」隨著年齡增長再度重溫作品，更深刻體悟到故事中對環境與人類關係的省思及其深層意涵。

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《風之谷》王蟲平靜時，眼睛呈現藍色。（甲上娛樂提供）

方序中與董十行更深入研究《風之谷》漫畫原作的細節，最後將主題設定在古代昆蟲圖鑑的表現風格，方序中表示：「希望能呈現每段經典故事都像是從挖掘和探索中，再一次深刻入心，海報的破損邊緣特別以刀模設計，象徵時間的無情流逝。在主體王蟲的描繪上，我們運用素描線條呈現古代書籍的風格，也花了非常久的時間研究質地與姿態的呈現，尤其是整體比例部分，也與日本方做了幾次來回的討論。在王蟲的眼睛做了局部的亮面處理，呈現出象徵和平的藍色玻璃質感，當然很重要的，讓帥氣的娜烏西卡帶著狐松鼠迪多，像風一樣的自由，翱翔在天空。」

《風之谷》娜烏西卡擁有獨特溝通能力。（甲上娛樂提供）

他特別感謝設計師張志祺大力支援，出借巨型王蟲模型予以參考，讓海報設計更接近原作狀態，最終呈現這幅兼具藝術與情感深度的「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報。

《風之谷》娜烏西卡以噴氣式滑翔翼作為交通工具。（甲上娛樂提供）

值得一提的是，方序中特別埋藏了一個小彩蛋，在《風之谷》片名標準字設計上，以日版字體為原型，加入更多圓角表現古代機械結構感之外，也將王蟲的正面，藏入「谷」字上方，為整體設計增添趣味性。這款台灣限定海報無論在視覺還是概念上，都展現了對《風之谷》的致敬與獨特詮釋，勢必成為粉絲珍藏的夢幻逸品。

《風之谷》娜烏西卡為了人類與世界的存亡挺身而出。（甲上娛樂提供）

每張海報皆印有專屬流水編號，杜絕盜版，全球僅限量6萬張，只送不賣。凡於電影上映首周（3/6至3/13）至全台戲院購買兩張《風之谷》電影票，就有機會獲得「限量版王蟲圖鑑」海報乙張，數量有限，敬請把握收藏機會。《風之谷》即將在3月6日首度全台盛大上映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

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