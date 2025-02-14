最殺會計師回歸首曝預告！小班《會計師2》兄弟攜手追查謀殺案

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟回歸演出《會計師2》，首支預告正式曝光。 （翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕「小班」班艾佛列克和「制裁者」強柏恩瑟回歸演出、導演蓋文歐康諾再度執導的2016年票房黑馬電影續作《會計師2》，首支預告正式曝光，電影聚焦在小班和強之間的兄弟情，兩人還將一同調查一起謀殺案。

續集不僅保留了第一部中包括令人意想不到的劇情轉折和精彩的動作場面等元素，更進一步挖掘了主角們的情感需求與渴望，透過兄弟之間的關係展現出第一部電影未能深入探討的層面。

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劇情描述上集中由JK西蒙斯飾演的美國財政部犯罪調查局局長「雷金恩」遭到謀殺，臨死前在手上寫下「去找會計師」，財政部探員瑪莉貝絲（辛西亞艾代羅賓森 飾演）只好被迫找到患有自閉症的天才會計師克里斯汀沃夫（班艾佛列克 飾演）協助調查，為了解開真相，克里斯汀更找來久未連絡的弟弟布萊克斯（強柏恩瑟 飾演）攜手合作，一同殺出重圍揭開陰謀。《會計師2》預計4月24日在台上映。

《會計師2》首支預告：

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