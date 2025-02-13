政大學霸發起「雨山祭」！超強陣容、驚人彩蛋全曝光

「雨山祭」全卡司。（雨山祭提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「雨山祭」又名政大音樂祭，是由政大學生所發起的北部學生音樂節，今年已邁入第九屆，本屆將於今年3月8日於國立政治大學盛大舉行，延續音樂祭與在地的連結，透過音樂深入與當地居民、大學生的溝通，建立文山音樂生態系。

文山區常年籠罩在濕潤的霧氣之中，滋養了學生無限的創作靈感，因此本屆雨山祭團隊為活動打造了一個「雨山村」故事宇宙，每年雨季來臨時，村民透過音樂祭驅趕傳說中的「雨山怪」，讓音樂驅散內心的陰霾並重獲新生，在今年雨山祭卡司陣容中，最受期待的亮點，便是首次獨家登場的音樂計劃——「忘憂水」。

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「忘憂水」成「雨山祭」神秘彩蛋。（雨山祭提供）

忘憂水（Wonder Water）是由金毛主導，和Creed（康士坦的變化球）、彥文（血肉果汁機）共同打造的全新音樂計劃，他們不但是一個樂團，更是一個音樂廠牌。忘憂水以emo punk 和post-hardcore 為音樂基底，一如團名，他們的音樂奇幻而且療癒，可以說是本屆雨山祭的神秘彩蛋。

除了忘憂水（Wonder Water）首登埸，雨山祭更邀請了包括hue、wannasleep、莉莉周她說、SADOG、凹與山、溫室雜草、老王樂隊、someshiit 山姆、荒山茉莉、I Mean Us、康士坦的變化球，橫跨搖滾、饒舌與抒情等多元風格，為雨山祭注入不同風格的音樂魅力。現正售票中，詳細售票情形可關注雨山祭粉專。

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