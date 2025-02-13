Joeman版分手擂台來了！孫生情侶檔火爆互槓 孫媽也參戰

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》2006年紅極一時，Netflix日前在粉專發出預告片，掀起熱議，卻又隨即澄清《分手擂台》僅是為影集《童話故事下集》做宣傳，讓不少粉絲相當失望。不過，網紅Joeman抓住熱點，趁勢推出孫生情侶檔翻拍版，放話「Netflix不拍的，我們拍！分手擂台2025，本月上線！」

Joeman翻拍《分手擂台》。（翻攝自IG）

Joeman版本的《分手擂台》預告釋出，由孫生、多芬這對真實男女朋友開戰，影片中可見，孫生質問多芬，「在一起為什麼一定要公開？你跟我在一起只是想紅而已啊！」多芬推開孫生怒轟：「死渣男！」，差點跌倒的孫生也不甘示弱反擊，「你怎麼動手？」場面相當火爆。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，孫生的母親也亂入參戰，直言「我比較喜歡林襄，她比較好。」預告影片曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言表示，「這世界終於瘋成我想要的樣子」、「九妹好像陽帆大哥」，甚至還有人敲碗，「能拍討債擂台嗎？蔡阿嘎vs.蘿拉」，當面對質一定很精彩！

在 Instagram 查看這則貼文 Joeman 九妹（@joemanweng）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法