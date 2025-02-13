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李雅英0偽裝現身公車亭打卡 見一幕感動喊：真的太棒了

李雅英近期宣布續約富邦悍將。（翻攝自IG）李雅英近期宣布續約富邦悍將。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李雅英擁有甜美臉蛋及姣好身材，近期宣布續約富邦「Fubon Angels」的好消息，令許多粉絲又驚又喜。日前剛過生日的她，昨（12）在IG感性發文感謝粉絲，並透露自己一一走訪了粉絲為她準備的生日應援。

李雅英一一打卡粉絲為她準備的生日紀念活動。（翻攝自IG）李雅英一一打卡粉絲為她準備的生日紀念活動。（翻攝自IG）

李雅英在IG發文表示，這是她第一次在台灣過生日，也是人生中收到最多祝福的一天，坦言因為在2月出生，學生時期都是在寒假度過生日，因此很少有機會和朋友一起慶祝，「如今卻能擁有如此盛大的生日派對，真的非常感謝大家為我準備、為我慶祝！」

李雅英感性發文。（翻攝自IG）李雅英感性發文。（翻攝自IG）

李雅英到處走訪粉絲為她準備的生日紀念活動，包括生日咖啡廳、廣告看板、四格拍貼機、公車廣告和公車站廣告在內，都一一打卡留念，讓她忍不住驚呼「真的太棒了……感謝大家！」最後感性表示，會一直將這份感激放在心上，「無論環境如何變化，這份珍貴的心意都不會改變。我會繼續以雅英～陪伴在大家身邊！愛你們」。

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