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娛樂 音樂

台語歌后黃乙玲消失歌壇11年 近況終於曝光

台語歌后淡出台語歌壇11年。（翻攝自臉書）台語歌后淡出台語歌壇11年。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以苦情路線唱紅多首膾炙人口經典台語歌曲的歌后黃乙玲，已經在歌壇消失11年，這些年她到底都在忙什麼？她的許多死忠歌迷都紛紛敲碗，期望有生之年能夠再聽到她的歌聲，最近資深媒體人許聖梅上節目的時候透露了黃乙玲現況。

黃乙玲去年4月曾更換大頭貼。（翻攝自臉書）黃乙玲去年4月曾更換大頭貼。（翻攝自臉書）

黃乙玲近年淡出歌壇，生活相當低調，許多歌迷都在她的社群文章下留言，請她不要忘記歌迷，再出來開演唱會。許聖梅表示這些年黃乙玲潛心向佛，因此過得低調、豐足，去年黃乙玲曾經更新社群照片，更細心提醒有人盜用她的大頭貼，假冒她的名義發送好友邀請，請歌迷們千萬不要上當，並謝謝歌迷多年來支持。

2014年台語歌壇兩大歌后江蕙（左）、黃乙玲同台。（翻攝自臉書）2014年台語歌壇兩大歌后江蕙（左）、黃乙玲同台。（翻攝自臉書）

黃乙玲過去唱紅的經典歌曲包括〈愛情的酒攏袂退〉、〈講什麼山盟海誓〉、〈無字的情批〉，好友龍千玉先前也曾透露，她一直鼓勵黃乙玲復出開演唱會以饗歌迷，不過黃乙玲坦白表示目前無此想法。

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