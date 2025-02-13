中居正廣爆性醜聞憔悴落魄 交往15年女友不離不棄

中居正廣（右）與交往15年的女友武田舞香。（本報合成照，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前偶像男團SMAP隊長中居正廣身捲性醜聞案，不但自毀前程，從演藝圈引退，就連富士電視台也受到影響，廣告被抽光，台內也亂成一團。根據日媒報導中居正廣闖下滔天大禍之後，可說眾叛親離，唯獨交往15年的舞者女友武田舞香依舊不離不棄。

中居正廣宣布引退。（翻攝自X）

日本富士電視台目前面臨金主抽資金、贊助商離開、內部混亂，內部員工人心惶惶，雖然富士電視台已將大多數廣告已切換到AC Japan，台內主播的社群平台也從1月10日起未有任何更新，還傳出恐滅台的消息。

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惹出大麻煩的中居正廣則表示引退準備拍拍屁股走人，日媒傳出中居正廣有意到夏威夷、義大利等地過引退生活，也有媒體指出中居正廣亦有意回到故鄉神奈川市，無論到哪個地方，都是有晨曦、夕陽又能看到美麗海景的地方。

中居正廣交往15年的女友武田舞香。（翻攝自X）

與中居正廣交往15年的舞者武田舞香在這個時刻沒有選擇離開，反而不離不棄陪在中居正廣身邊。日媒指出中居正廣和武田舞香早就同居在一起，而且原本就規畫著「未來能一起住在能看海的著宅」夢想。

日本富士電視台正面臨大危機。（翻攝自臉書）

相較於中居正廣的愜意，富士電視台則亂了一鍋粥，尤其高層之間還在官官相護，讓久存於台內的問題徹底爆發，也有人認為富士電視台長期惡搞，如今爆發也是剛好而已，更能趁機徹底整頓台內問題，不過富士電視台是否能挺過去，繼續經營，則必須觀察台內的危機處理問題。

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