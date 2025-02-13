百萬YTR異色檔案痛批「孫生裝受害者」太噁心 本人發聲再認錯

「異色檔案」DK（左）痛批孫生（右）裝受害者。（翻攝自YT、IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」成員孫生去年遭踢爆性騷擾，被指控拍臀撩妹，還鬧上法院，最終被判5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。孫生日前拍片回應風波，引來百萬YTR「異色檔案」DK痛批「硬裝受害者」，對此，孫生也出面回應了。

孫生在11日上傳影片回應性騷擾風波，坦言對判決結果感到難過，強調絕無性騷意圖，但仍尊重司法判決。一番言論引起「異色檔案」DK不滿，在Threads發文直批「看完判決書後，我真的很難理解，孫生怎麼還敢在社群平台討拍？YT的回應影片更扯」，DK認為孫生如果覺得委屈，至少應拿出實質證據來反駁判決，「結果不但沒提，還硬要裝成自己是受害者，這才是最噁心的地方」。

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沒多久後，孫生就現身留言區回應，開頭就先道歉認錯，並表示自己也尊重司法判決，「我當下沒有錄音，確實拿不出內容或證據來證明我的說詞，所以拍了一隻無病呻吟的影片，讓大家覺得不舒服抱歉」，強調自己沒有想討拍，只是純粹表達想法，「我本身觀念就是三觀不正的人」，承諾未來會更加注意自己的言行，「感謝DK的批評指教，讓我反省自己的無知。」

孫生回應DK。（翻攝自YT）

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