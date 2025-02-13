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（影音）閩南狼認中國嫖妓 嗆詹江村：回應屁股有胎記

（影音）閩南狼認中國嫖妓 嗆詹江村：回應屁股有胎記閩南狼回應嫖妓事件。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是統戰樣板的《中國老總》原唱「閩南狼」陳柏源，近期與網紅八炯合作拍片揭露中共在台協力者，槓上國民黨桃園市議員詹江村，詹江村12日曬出多張陳柏源與馬伕對話截圖，指控陳在中國召妓，還靠工具一次戰2女。對此，閩南狼拍攝影片坦承此事，但也反嗆詹江村：「要不要先回應你跟女粉絲的事？」

閩南狼12日透過YT公開新影片，坦承去年在八炯直播影片中自爆過此事，也承認做過這些事同時致歉，當時，閩南狼也預測未來會有人拿此事攻擊他，沒想到真的被攻擊，爆料者就是國民黨桃園市議員詹江村。

影片中，閩南狼質疑詹江村為何會有這些聊天紀錄截圖？他表示：「這只是聊天紀錄又如何能當成證據，我也可以說我是帶2個妹去摩鐵看館長直播。」

閩南狼也反嗆詹江村對於自己與女粉絲爭議不敢承認，怒嗆聲：「我最看不起的就是做了這些事情卻不敢承認，請你先回應跟女粉絲事情，還有屁股上有胎記的事情吧！」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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