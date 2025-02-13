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小S要小心！大S逢九遇劫 命理師急發聲

大S春節期間和家人到日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝，享年48歲。（資料照）大S春節期間和家人到日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝，享年48歲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛不幸於過年期間在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，因她農曆正逢49歲，多位命理師一致認為她結束璀璨一生，「逢9是一大關鍵。」

命理專家周映君在電視節目《新聞挖挖哇》反駁網路說法，表示現在很擔心「小S」徐熙娣，因大小S的命盤相似，提醒小S應多留意虛歲49歲的運勢。

至於大S骨灰放家裡引發討論，之後傳出要樹葬，周映君在節目上表示，日本人火葬完骨灰會回家放2天再放靈骨塔或土葬，台灣人一般都沒拿回家，更舉例曾遇過有人把骨灰放家中，「3個月後該家人也過世。」

對於大S骨灰目前暫放家中，另一位命理老師詹惟中則說：「以日本傳統來說都放地下室，盡量不要曝曬陽光也不要放在佛桌旁邊，當然還是入土為安，畢竟人鬼疏途。」

大S是在大年初一與家人飛到日本家族旅行，行前已有感冒、氣喘等症狀，仍強撐虛弱身體出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

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