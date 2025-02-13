彼此影業首部國際合製電影傳捷報！《Dreams in Nightmares》入圍柏林影展

彼此影業首部投資監製的國際電影《Dreams in Nightmares》入圍第75屆柏林影展 Panorama 單元。（彼此影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕以億萬票房電影《孤味》、HBO亞洲原創劇集《何百芮的地獄毒白》聞名的彼此影業首部投資監製的國際電影《Dreams in Nightmares》傳來捷報，入圍第75屆柏林影展 Panorama 單元，有望角逐泰迪熊獎。

該片由新銳導演 Shatara Michelle Ford 執導，描述三位酷兒黑人女性，踏上穿越美國中西部的旅程，尋找一位人間蒸發的朋友，並在過程中面臨各種挑戰。彼此影業共同創辦人劉宛玲表示：「彼此影業持續關注以女性為主的議題與故事，這次與美國團隊合作，藉由三名年輕黑人女子意外且充滿驚喜的公路之旅，展現女力的多元面向。未來也將持續尋求國際合作，讓更多元的女性故事被世界看見。」

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除了拓展國際市場，彼此影業也於2025年啟動多元業務，透過母公司 KTJ Holding Inc. 開展藝人經紀、影劇作品主題曲製作等業務。彼此影業共同創辦人陳郁佳表示：「面對影視產業的快速變化和挑戰，多角化經營能為作品帶來更大的綜效，也能平衡單一娛樂產品不可避免的系統性風險。未來，彼此影業將積極發展多元業務，尋求國際合資合製機會，除了電影、影集，也將和合作夥伴一起拓展其他娛樂消費體驗。」

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