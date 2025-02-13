米可白再「婚」了！爆乳超美婚紗照 新郎竟是他

米可白（右）裙擺很蓬，王燦誇她很會擺姿勢。（民視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白在民視《好運來》中和王燦拍攝婚紗照，原來是近期王燦的角色刻意賣慘，讓米可白卸下防線，決定步入禮堂，他們為戲拍攝婚紗照，甜蜜互動、CP感爆棚。有著豐富「新娘」經驗的米可白，笑稱自己已為戲披過8次婚紗，堪稱「戲劇婚禮專業戶」，不過，穿婚紗拍戲的背後，卻有著不為人知的辛苦。

藍葦華（右起）、米可白、王燦在《好運來》中是三角關係。（民視提供）



米可白透露，每次穿婚紗最痛苦的莫過於「憋尿」，因為擔心弄髒禮服，她經常一整天下來都無法好好上廁所。她更爆料，拍攝婚紗照當天，第一天就憋了3小時，第二天又憋了2小時，敬業精神讓現場工作人員都感到震驚。而為了配合婚紗款式，她肩膀上的亮片也造成了紅腫，可見穿婚紗的代價不小。

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王燦在劇中飾演的陳曉剛，雖然感情氾濫，讓不少觀眾氣得牙癢癢，甚至有粉絲留言要他遠離楊文琪（米可白角色名稱），但他私底下卻非常感謝能與米可白搭檔演出。他稱讚米可白不僅演技精湛，還非常貼心，經常準備親手做的貝果或點心，讓他在拍戲之餘也能享用美食。

米可白（右）、王燦為《好運來》再入禮堂。（民視提供）

王燦透露，這次在劇中為了選舉，不得不與米可白結婚。他感謝米可白總是主動幫忙設計姿勢，讓拍攝過程相當順利。拍攝試婚紗和婚紗照時，米可白穿的婚紗裙子非常蓬鬆，現場工作人員還開玩笑地說：「一定是有財（藍葦華飾演）躲在裡面啦！」

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