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張蘭有夠慘！造謠大S「遭斷母子情」 行蹤曝光再被譙爆

張蘭（左）因連日來消費大S辭世噩耗。（記者邱奕欽攝）張蘭（左）因連日來消費大S辭世噩耗。（記者邱奕欽攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛不敵流感併發肺炎病逝後，前婆婆張蘭連日來卻妄言造謠，種種行徑最終自食惡果，不但遭官方封禁直播平台帳號，自有餐飲品牌「麻六記」也被群起抵制，更慘的是連兒子汪小菲都撂下狠話斷絕母子關係，如今她的現況也意外被閨密給曝光。

張蘭閨密「趙姐」昨（11日）下午突開直播表示：「開心時刻，你看我邊上有一幫人在這臭美呢，哈哈哈對！」透過畫面可以看見5名老嫗在餐館內興高采烈的身影，其中一人便是連日來瘋狂消費大S的張蘭，當下被3名閨密簇擁包圍玩起自拍，面露燦笑的她心情看似未受到太多影響。

張蘭（紅圈處）面露燦笑與眾閨密玩自拍。（翻攝自微博）張蘭（紅圈處）面露燦笑與眾閨密玩自拍。（翻攝自微博）

直播期間，身穿綠色上衣的趙姐對著鏡頭瘋狂輸出，針對張蘭的現況也代為表示：「大家放心啊！」甚至自問自答：「粉絲問這是什麼時候的照（影）片啊？我說此時此刻！」不過，中國網民們不僅罵聲不斷，更義憤填膺以「一丘之貉」、「一臉虛情假意」、「滿臉的尖酸刻薄」等字句形容她們。

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