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娛樂 最新消息

黃豪平遊日為省錢「弄丟女友」 衝突場面曝

白家綺（左）、黃豪平主持民視《醫學大聯盟》。（民視提供）白家綺（左）、黃豪平主持民視《醫學大聯盟》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白家綺、黃豪平主持民視《醫學大聯盟》為觀眾帶來醫學以及生活新知，今日小龍年開工錄影，民視贈送象徵財源滾滾的黃金糖。

白家綺提到現在最重要的流感議題，讓她臨危不亂知道怎麼處理全家大小的疫苗問題，黃豪平也說到去年10、11月，就有醫生在節目上宣導疫苗可以施打，他也列入行事曆，也把資訊分給親朋好友，讓他健健康康的過一年。

談及民視的「黃金萬兩」開工糖的祝福，白家綺更是開心預祝黃豪平可以「吃甜甜明年生兒子」希望他變身黃金貴公子，不用煩惱房貸、不用去日本省2百花2千，省錢沒有選位還把女友搞丟，讓黃豪平瘋狂大笑說這真是超烏龍的日本行。

黃豪平笑說因為下飛機前女友把手機給他，沒想到省錢沒有選位兩個人還被導引不同出口下機，各自等對方10分鐘還是找不到對方，黃豪平就在偌大機場就「遺失女友了」，被問到周宇柔有生氣嗎？黃豪平：「不是只有她生氣」，幽默回應讓全場大笑。

因為他們靠機場工作人員找到對方「重逢」時，兩個人看到對方瞬間脫口就問對方，「不是說好在這裡等嗎？」，機場工作人員看他們氣氛越來越不對有點劍拔弩張的煙硝味，還緩和氣氛說：「現在中秋假期，不要吵架」，沒想到黃豪平激動糾正：「現在過年啦」，小倆口互動相當有趣。

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