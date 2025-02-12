晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和蔡瑞雪分手4個月首露面 孫麥傑吐露「摯友柯震東2建議」

《獨佔接班人》片花首映，鄭吏佑（左起）、孫麥傑、毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、紀欣伶。（記者胡舜翔攝）《獨佔接班人》片花首映，鄭吏佑（左起）、孫麥傑、毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、紀欣伶。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫麥傑和蔡瑞雪去年10月分手，他今和毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、紀欣伶、鄭吏佑出席BL劇《獨佔接班人》開播記者會，孫麥傑因為有不少告白遭拒絕的戲，對於戲裡戲外都有情傷，是否勾起傷心回憶？他坦然回：「都是生命中一部分，過往都只記得美好回憶。」而他從DJ轉戰演員，私下曾跟好友柯震東討教演技秘訣，對方建議他「盡量演、做自己」，鼓勵他多多嘗試。

鄭吏佑（左起）、孫麥傑、紀欣伶。（記者胡舜翔攝）鄭吏佑（左起）、孫麥傑、紀欣伶。（記者胡舜翔攝）

此外，毛祁生、張家陞戲裡是CP，有不少親密戲，但他們一點都不害羞，毛祁生透露拍完床戲，到鏡頭前觀看拍攝成果，發現張家陞緊身內褲「形狀不太一樣」，於是低頭看了自己的內褲，發現竟然也起了生理反應，受訪時笑說：「都是很開心的狀態。」

毛祁生（左）、張家陞。（記者胡舜翔攝）毛祁生（左）、張家陞。（記者胡舜翔攝）

毛祁生還分享了另一場親密戲，透露片中尺度頗大，除了沒曝光重點部位，其他全都露，他透露，有一場戲自己的大拇指差點伸進去張家陞內褲，下一步就要將對方的內褲脫掉，幸好張家陞的反應夠快，緊急撥開他的手，兩人化學反應讓導演都折服；張家陞則坦言，自己在拍攝床戲的時候，曾有情不自禁發出呻吟聲的經歷，令全場笑成一片。

毛祁生（左）、張家陞。（記者胡舜翔攝）毛祁生（左）、張家陞。（記者胡舜翔攝）

而這齣戲以禮儀師為主題，毛祁生、張家陞拍戲前特地到禮儀公司上大體按摩課，張家陞上課前上網查詢禁忌，除了穿全黑衣服，還準備紅包裝葉子放口袋，甚至貼心地幫夥伴毛祁生準備一份；而毛祁生按摩手法學到精髓，事後「演練」，讓張家陞舒服到睡著，他也透露，親自到禮儀公司學習撫按的過程，從頭到尾都抱持著敬畏的心情。《獨佔接班人》將於2月14日（五）起，每週五晚間8點，LINE TV及愛奇藝國際版同步首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中