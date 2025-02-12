和蔡瑞雪分手4個月首露面 孫麥傑吐露「摯友柯震東2建議」

《獨佔接班人》片花首映，鄭吏佑（左起）、孫麥傑、毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、紀欣伶。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫麥傑和蔡瑞雪去年10月分手，他今和毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、紀欣伶、鄭吏佑出席BL劇《獨佔接班人》開播記者會，孫麥傑因為有不少告白遭拒絕的戲，對於戲裡戲外都有情傷，是否勾起傷心回憶？他坦然回：「都是生命中一部分，過往都只記得美好回憶。」而他從DJ轉戰演員，私下曾跟好友柯震東討教演技秘訣，對方建議他「盡量演、做自己」，鼓勵他多多嘗試。

鄭吏佑（左起）、孫麥傑、紀欣伶。（記者胡舜翔攝）

此外，毛祁生、張家陞戲裡是CP，有不少親密戲，但他們一點都不害羞，毛祁生透露拍完床戲，到鏡頭前觀看拍攝成果，發現張家陞緊身內褲「形狀不太一樣」，於是低頭看了自己的內褲，發現竟然也起了生理反應，受訪時笑說：「都是很開心的狀態。」

請繼續往下閱讀...

毛祁生（左）、張家陞。（記者胡舜翔攝）

毛祁生還分享了另一場親密戲，透露片中尺度頗大，除了沒曝光重點部位，其他全都露，他透露，有一場戲自己的大拇指差點伸進去張家陞內褲，下一步就要將對方的內褲脫掉，幸好張家陞的反應夠快，緊急撥開他的手，兩人化學反應讓導演都折服；張家陞則坦言，自己在拍攝床戲的時候，曾有情不自禁發出呻吟聲的經歷，令全場笑成一片。

毛祁生（左）、張家陞。（記者胡舜翔攝）

而這齣戲以禮儀師為主題，毛祁生、張家陞拍戲前特地到禮儀公司上大體按摩課，張家陞上課前上網查詢禁忌，除了穿全黑衣服，還準備紅包裝葉子放口袋，甚至貼心地幫夥伴毛祁生準備一份；而毛祁生按摩手法學到精髓，事後「演練」，讓張家陞舒服到睡著，他也透露，親自到禮儀公司學習撫按的過程，從頭到尾都抱持著敬畏的心情。《獨佔接班人》將於2月14日（五）起，每週五晚間8點，LINE TV及愛奇藝國際版同步首播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法