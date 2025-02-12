晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日職巨人隊「勝利女神」下海拍AV！ 達人狂讚：真可愛

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本職棒橫濱DeNA王牌左投東克樹，1月遭日本八卦媒體《週刊文春》爆料，外遇AV女優末廣純，儘管男方已獲得原諒，但仍掀起不小風波；這起醜聞也讓成人片商嗅到商機，趁勢推出女球迷被搭訕的作品，且主題還與棒球有關！

AV女優碧井。（翻攝自kawaii*官網）AV女優碧井。（翻攝自kawaii*官網）

末廣純1月遭週刊踢爆，與已婚球員東克樹發生不倫戀，這起醜聞在日本掀起不小風波。知名AV片商「kawaii*」趁勢推出新作，主題也與棒球相關，背景描述一名女球迷「碧井」在父親渲染下喜歡上棒球，也成為東京巨人的忠實球迷，經常到東京巨蛋看球。有趣的是，碧井是東京巨人的勝利女神，據說每次看比賽被導播拍到就一定會贏球。而這次的故事是巨人隊在一場激烈比賽中以一分之差驚險獲勝，碧井因心情大好，酒後在片商的安排下與男優前往旅館狂歡，展開「延長賽」的情節。

AV達人一劍浣春秋看完影片後大讚，碧井的臉蛋達到頂級美少女的標準，且擁有豐滿膠原蛋白的圓潤臉龐，散發出青澀的氣質，宛如剛高中畢業或大學新鮮人。雖然劇照中胸部顯得較為豐滿，但實際上她的身材更加纖細曼妙，整體散發出青春氣息，十分迷人。他認為，這般形象會使中年老司機瘋狂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中