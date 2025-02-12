日職巨人隊「勝利女神」下海拍AV！ 達人狂讚：真可愛

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本職棒橫濱DeNA王牌左投東克樹，1月遭日本八卦媒體《週刊文春》爆料，外遇AV女優末廣純，儘管男方已獲得原諒，但仍掀起不小風波；這起醜聞也讓成人片商嗅到商機，趁勢推出女球迷被搭訕的作品，且主題還與棒球有關！

AV女優碧井。（翻攝自kawaii*官網）

末廣純1月遭週刊踢爆，與已婚球員東克樹發生不倫戀，這起醜聞在日本掀起不小風波。知名AV片商「kawaii*」趁勢推出新作，主題也與棒球相關，背景描述一名女球迷「碧井」在父親渲染下喜歡上棒球，也成為東京巨人的忠實球迷，經常到東京巨蛋看球。有趣的是，碧井是東京巨人的勝利女神，據說每次看比賽被導播拍到就一定會贏球。而這次的故事是巨人隊在一場激烈比賽中以一分之差驚險獲勝，碧井因心情大好，酒後在片商的安排下與男優前往旅館狂歡，展開「延長賽」的情節。

AV達人一劍浣春秋看完影片後大讚，碧井的臉蛋達到頂級美少女的標準，且擁有豐滿膠原蛋白的圓潤臉龐，散發出青澀的氣質，宛如剛高中畢業或大學新鮮人。雖然劇照中胸部顯得較為豐滿，但實際上她的身材更加纖細曼妙，整體散發出青春氣息，十分迷人。他認為，這般形象會使中年老司機瘋狂。

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