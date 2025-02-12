李毓芬39歲驚人美貌曝光！ 秀絕辣「S腰、大長腿」網嗨翻

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名女星李毓芬，之前和宋米秦、郭雪芙組成女團「Dream Girls」活動，現已39歲，她在出席2023年的倫敦時裝周後，就鮮少公開亮相，神隱兩年後近況曝光。

昨（11）日她在IG上傳一系列為雜誌封面拍攝的美照，讓不少粉絲大讚：「女神！好久沒看到妳了」、「這居然是39歲的美貌和身材嗎？太驚人了！」照片中能看見，李毓芬穿著緊身裙大方展現自己的腰身曲線及大長腿，看起來十分性感、迷人，讓許多網友直呼：「太會保養了！完全是凍齡女神，看不出來已經39歲」、「希望快點推出新的作品，感覺近幾年很少在螢幕前看到她了。」

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李毓芬神隱2年，近日在IG更新39歲近照，展現完美好身材。（翻攝自IG）



李毓芬過去參與多部知名電視劇，包括《我和我的四個男人》、《愛上兩個我》、《螺絲小姐要出嫁》等，並藉由歌曲《是我不夠好》爆紅，低調又有演技實力的她，IG追蹤數高達1000多萬，是僅次於TWICE成員周子瑜的台灣女明星。這次更新近況，是為了雜誌《ELLE》的拍攝，其中被她放在IG首圖的黑白照片，更是深受粉絲喜愛，看起來成熟又神祕。

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