晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李毓芬39歲驚人美貌曝光！ 秀絕辣「S腰、大長腿」網嗨翻

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名女星李毓芬，之前和宋米秦、郭雪芙組成女團「Dream Girls」活動，現已39歲，她在出席2023年的倫敦時裝周後，就鮮少公開亮相，神隱兩年後近況曝光。

昨（11）日她在IG上傳一系列為雜誌封面拍攝的美照，讓不少粉絲大讚：「女神！好久沒看到妳了」、「這居然是39歲的美貌和身材嗎？太驚人了！」照片中能看見，李毓芬穿著緊身裙大方展現自己的腰身曲線及大長腿，看起來十分性感、迷人，讓許多網友直呼：「太會保養了！完全是凍齡女神，看不出來已經39歲」、「希望快點推出新的作品，感覺近幾年很少在螢幕前看到她了。」

李毓芬39歲驚人美貌曝光！ 秀絕辣「S腰、大長腿」網嗨翻李毓芬神隱2年，近日在IG更新39歲近照，展現完美好身材。（翻攝自IG）

李毓芬過去參與多部知名電視劇，包括《我和我的四個男人》、《愛上兩個我》、《螺絲小姐要出嫁》等，並藉由歌曲《是我不夠好》爆紅，低調又有演技實力的她，IG追蹤數高達1000多萬，是僅次於TWICE成員周子瑜的台灣女明星。這次更新近況，是為了雜誌《ELLE》的拍攝，其中被她放在IG首圖的黑白照片，更是深受粉絲喜愛，看起來成熟又神祕。

在 Instagram 查看這則貼文

Tia Lee 李毓芬（@leeyufen）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中