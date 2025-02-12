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小炳憶「與大Ｓ越洋通話2小時」 想像她在天堂和大炳笑談過往

小炳表示大炳過世後，大S給予極大的支持與安慰。（翻攝自臉書）小炳表示大炳過世後，大S給予極大的支持與安慰。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大S因流感併發肺炎病逝日本，圈內好友紛紛致上沈痛哀悼。大S生前已故好友「大炳」的弟弟「小炳」余俊賢今（12日）在微博二度發聲，直呼自己非常想念珊珊（大S乳名），她真的是一位非常有愛的朋友。

小炳表示在哥哥大炳因為肺炎惡化，引發多重器官衰竭病逝後，他承受了難以言喻的傷痛，那段期間大S給予了極大的支持與安慰，兩人經常通話，有次兩小時的對話中，小炳幾乎哭得泣不成聲，大S仍不厭其煩地溫柔安慰，不計較越洋電話的高昂費用，「從這個小地方你就可以看見了，珊珊真的非常有愛，他很愛這個世界，這個世界也有很多人愛他。」

小炳二度發文分享大S生前暖舉。（翻攝自微博）小炳二度發文分享大S生前暖舉。（翻攝自微博）

小炳還提到不少人看不慣他被網路霸凌，要他站出來抨擊酸民，不過他總是想到大S，「若是珊珊，一定勸我不要這麼作（做），因為她就是一個這麼良善的人。」他知道挑起對立不是大S樂見的。

他也希望小S能盡快走出傷痛，大S靈魂能得到最大安慰，小炳也相信在天堂的那端，大S和大炳正牽著手笑談過去美好，大炳還會對她說：「這輩子你辛苦了，我帶你去天堂逛逛，這裡很漂亮，我們可以在這裡好好休息。」而逝者已逝，留下的他們將繼續生活出美好，努力活下去。

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