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邵庭朝聖聯合公園爆哭 原打算「不婚不生」主唱離世震撼她

邵庭朝聖聯合公園開唱爆哭。（翻攝自臉書）邵庭朝聖聯合公園開唱爆哭。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕39歲女星邵庭以「宅男女神」封號進入演藝圈，因患有妥瑞氏症而逐漸淡出工作不定時、不定量的演藝圈。經常透過社群分享日常的她，近日和老公飛到日本看聯合公園演唱會，她也分享自己從不婚族變人妻的契機，是因為聯合公園已逝的主唱查斯特（Chester）。

邵庭和老公交往時，曾約定等聯合公園來辦演唱會要一起去看，當時也準備手刀開搶聯合公園在東京的演唱會，孰料主唱查斯特卻在2017年7月20日輕生離世，兩人約定成了無法終成的遺憾。

邵庭終於和老公完成待辦清單。（翻攝自臉書）邵庭終於和老公完成待辦清單。（翻攝自臉書）

這件事讓她體認到人生無常，原本打定不婚不生的她，因此決定和老公攜手人生下一階段，「我們總以為人生很長很可以規劃，但永遠不知道明天，下一分鐘，下一秒會發生什麼事情，不是嗎？既然早就認定了彼此，那麼我只想要把握每一刻，想珍惜當丁太太的每一秒。」

聯合公園換新主唱Emily，讓邵庭不免擔心回憶變調，不過演唱會當天，她才明白自己從來沒有想要Chester被取代，「你也不需要被取代，你的聲音會一直在我心裡。演唱會上我還是哭了，哭著緬懷Chester，感謝自己心裡對他那份悸動還在。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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