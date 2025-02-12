晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

消失2年！方大同暴瘦模樣曝光 親洩心緒「接受病人唱歌吧」

方大同正在養病調養身體。（翻攝臉書）方大同正在養病調養身體。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同生病消失幕前長達2年，他努力康復回歸舞台，去年直播露面暴瘦令人心疼，而他發行的新專輯《夢想家》近來獲選了Hit Fm年度十大專輯，讓他感動回應。

方大同暴瘦曝近況。（翻攝臉書）方大同暴瘦曝近況。（翻攝臉書）

DJ elsa表示，《夢想家》的開場曲《XZMHXDXH》，歌名是上海話的「鞋子沒壞鞋帶先壞」，開門見山點出方大同現在的狀態，「一位堅持又充滿創意的音樂夢想家，如何豁出去繞道而行。」

elsa認為，方大同以各種方式宅錄，堅守人聲真實呈現的《夢想家》專輯，讓人信服音樂就是方大同的生命，是最日常也最重要。

對於獲得了肯定，方大同表示，這張專輯對他來說，很重要也很特別，《夢想家》是在他生病期間錄製的專輯，調養身體的日子裡，腦中一直有創作靈感湧現，他想著，「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」在狀態好時就慢慢把歌曲錄完，雖然有瑕疵，他認為是充滿誠意的作品。

方大同也分享近況，雖然身體尚未完全康復，他正在努力休養，讓自己再次回到舞台跟大家分享音樂，感謝Hit Fm與歌迷朋友支持。

魏如萱。（Hit Fm提供）魏如萱。（Hit Fm提供）

由Hit Fm聯播網DJ群共同嚴選出的Hit Fm年度十大專輯，分別由HYUKOH與落日飛車《AAA》、J.Sheon《OUTCOMES 結果論》、JADE《Creeper》、王若琳《Hotel La Rut 破爛酒店》、方大同《夢想家 The Dreamer》、林宥嘉《王 Love, Lord》、林家謙《隱形色》、蔡健雅《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》、魏如萱《珍珠刑》、竇靖童《空中飛人》共十組音樂人獲得肯定。

蔡健雅。（Hit Fm提供）蔡健雅。（Hit Fm提供）

金曲歌后蔡健雅以《不夠善良的我們 : 戲劇音樂設計專輯》獲選，感恩直說，「這張專輯對我而言來得正是時候，我在音樂旅程上時常在想，還有什麼挑戰是沒做過的？非常謝謝徐譽庭導演用這麼冒險又如此前衛的精神，把影集音樂全權交給我處理。」

蔡健雅提到，這張專輯可貴的是並非遵循傳統配樂方式，順序是先有劇本，由她替每位角色寫主題歌後再接著開拍，讓故事、音樂及人物可以緊緊相扣，也有一種「蔡健雅無所不在」的感覺，謝謝大家對於這張專輯的喜愛與肯定。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中