消失2年！方大同暴瘦模樣曝光 親洩心緒「接受病人唱歌吧」

方大同正在養病調養身體。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同生病消失幕前長達2年，他努力康復回歸舞台，去年直播露面暴瘦令人心疼，而他發行的新專輯《夢想家》近來獲選了Hit Fm年度十大專輯，讓他感動回應。

方大同暴瘦曝近況。（翻攝臉書）

DJ elsa表示，《夢想家》的開場曲《XZMHXDXH》，歌名是上海話的「鞋子沒壞鞋帶先壞」，開門見山點出方大同現在的狀態，「一位堅持又充滿創意的音樂夢想家，如何豁出去繞道而行。」

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elsa認為，方大同以各種方式宅錄，堅守人聲真實呈現的《夢想家》專輯，讓人信服音樂就是方大同的生命，是最日常也最重要。

對於獲得了肯定，方大同表示，這張專輯對他來說，很重要也很特別，《夢想家》是在他生病期間錄製的專輯，調養身體的日子裡，腦中一直有創作靈感湧現，他想著，「這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？」在狀態好時就慢慢把歌曲錄完，雖然有瑕疵，他認為是充滿誠意的作品。

方大同也分享近況，雖然身體尚未完全康復，他正在努力休養，讓自己再次回到舞台跟大家分享音樂，感謝Hit Fm與歌迷朋友支持。

魏如萱。（Hit Fm提供）

由Hit Fm聯播網DJ群共同嚴選出的Hit Fm年度十大專輯，分別由HYUKOH與落日飛車《AAA》、J.Sheon《OUTCOMES 結果論》、JADE《Creeper》、王若琳《Hotel La Rut 破爛酒店》、方大同《夢想家 The Dreamer》、林宥嘉《王 Love, Lord》、林家謙《隱形色》、蔡健雅《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》、魏如萱《珍珠刑》、竇靖童《空中飛人》共十組音樂人獲得肯定。

蔡健雅。（Hit Fm提供）

金曲歌后蔡健雅以《不夠善良的我們 : 戲劇音樂設計專輯》獲選，感恩直說，「這張專輯對我而言來得正是時候，我在音樂旅程上時常在想，還有什麼挑戰是沒做過的？非常謝謝徐譽庭導演用這麼冒險又如此前衛的精神，把影集音樂全權交給我處理。」

蔡健雅提到，這張專輯可貴的是並非遵循傳統配樂方式，順序是先有劇本，由她替每位角色寫主題歌後再接著開拍，讓故事、音樂及人物可以緊緊相扣，也有一種「蔡健雅無所不在」的感覺，謝謝大家對於這張專輯的喜愛與肯定。

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