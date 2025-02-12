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娛樂 最新消息

全球搖滾天團 Maroon5首度登上高雄世運館！交通管制措施出爐

〔記者黃良傑／高雄報導〕全球搖滾天團 Maroon5 將於2月14日在高雄世運主場館登場，交通局表示，演唱會當天中午12時起，世運大道全段封閉，管制交通至當夜24時，將全段封閉管制，除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場。

全球搖滾天團 Maroon5 將於2月14日在高雄世運主場館登場，高雄市交通局規劃各項交管措施。（交通局提供）全球搖滾天團 Maroon5 將於2月14日在高雄世運主場館登場，高雄市交通局規劃各項交管措施。（交通局提供）

交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號，當天將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路，穿越性車流建議改道，因應人潮眾多，市府規劃捷運加密班次及免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

全球搖滾天團 Maroon5 將於2月14日在高雄世運主場館登場，高雄市交通局規劃各項交管措施，建議改道行駛。（交通局提供）全球搖滾天團 Maroon5 將於2月14日在高雄世運主場館登場，高雄市交通局規劃各項交管措施，建議改道行駛。（交通局提供）

交通局指出管制區內周邊道路，將加強違規停車拖吊取締，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。

機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為2月14日12時至23時，騎車前往的歌迷可加以利用，並請記得務必準時離場。

此外，演場會場將安排免費接駁車，15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務，22時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

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