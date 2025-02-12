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孫生母親被控偷走1萬多元現金 到案辯稱：偷錢的人不是我

網友發文指控孫生母親行竊。（取自臉書）網友發文指控孫生母親行竊。（取自臉書）

〔記者王冠仁／台北報導〕知名Youtuber「反骨男孩」成員孫生母親是竊盜慣犯，她在本月初某次到台北市天母一家床墊門市，趁店員不注意時偷走店員放在櫃台、裝有1萬多元現金的皮夾，警方近期傳喚她到案說明。據悉，她堅稱自己沒偷錢，還說監視器拍下的竊賊不是她，但由於相關事證明確，警方仍將她依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，孫生母親在本月3日晚上7時許，跑到台北市士林區某床墊門市，她在門市內趁店員不注意之際，偷走店員放有1萬多元現金的皮夾，隨後逃之夭夭。被害店家事後將相關影像上傳網路，提醒周邊店家小心，有網友一眼認出竊賊就是孫生母親。

由於孫生母親是慣竊，過去曾犯下多起竊案，警方早就掌握她資料，於是立刻傳喚她到案說明。據了解，她到案後否認犯案，堅稱自己沒有偷錢，還說監視器拍下的竊嫌不是她。

警方說，雖然孫生母親極力否認犯案，但警方根據相關事證，確認她就是竊賊，最終仍將她依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，孫生母親是慣竊，有多起竊盜前科。她曾在2021年1月，於台北捷運芝山站附近，幫忙一位坐輪椅的老婦人推輪椅回家，沒想到她卻趁機潛入老婦家中偷走錢包。2022年1月，她又跑到淡水一家冷氣行，趁店員不注意時偷走店員的LV錢包。

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