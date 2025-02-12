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白冰冰出道52年揭新身分！自封「七逃人」帶員工開玩豪華行程曝

白冰冰推出個人專屬的YouTube頻道《誠懇逗陣》。（長興影視提供）白冰冰推出個人專屬的YouTube頻道《誠懇逗陣》。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰出道52年，在蛇年一開始推出個人專屬的YouTube頻道《誠懇逗陣》，並特別選在2月12日元宵節中午12點上架，成為YouTube界的新人。

白冰冰開玩笑稱自己是專業的「七逃人」，常跟一群年齡相近的朋友到處去玩，足跡踏遍南極、北極、冰島等地，這次在《誠懇逗陣》中則是第一次帶一群年輕朋友到山明水秀的宜蘭遊玩，並開箱三星鄉的「萬今遊」民宿，未來也會陸續推薦台灣更多好玩的景點，她說：「台灣有很多好玩的地方，不一樣的人來做有不一樣的感覺，我就像鄰居家的阿珠媽一樣，用親切的方式介紹景點，為觀眾提供不同的選擇。」

蔡家蓁（左起）、白冰冰、郭忠祐、尤娜開心與落羽松合照。（長興影視提供）蔡家蓁（左起）、白冰冰、郭忠祐、尤娜開心與落羽松合照。（長興影視提供）

在《誠懇逗陣》第一集白冰冰帶著《超級冰冰秀》固定班底蔡家蓁、郭忠祐、台一線（東諺、阿玟）、尤娜和工作人員共20人，一起去宜蘭玩，甚至還去挑戰安農溪泛舟，白冰冰笑說：「大家都說冰冰姊，一定不敢，殊不知我是大膽王，怎麼可能不敢。」白冰冰跟著年輕人一起泛舟往下衝，享受刺激感，一起興奮吱吱叫，感覺都年輕好幾歲。有動也有靜，白冰冰也帶著大家一起去欣賞落羽松美景，也逛了附近漂亮的裝置藝術，與可愛的熊貓群拍照留念。

白冰冰跨界YT圈。（長興影視提供）白冰冰跨界YT圈。（長興影視提供）

此趟宜蘭行還有重要目的就是開箱「萬今遊」民宿，姍姍來遲的東諺則是手拿萬金油來報到，白冰冰大笑說：「我叫他來萬今遊，他聽成要他買萬金油，還因此而遲到，被大夥取笑。」不過民宿座落在田園之中，蟲鳴鳥叫、遠離塵囂，讓白冰冰有「家的感覺」。

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