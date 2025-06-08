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娛樂 最新消息

這些畢業歌一唱就是10年！盤點10首最具共鳴的畢業神曲

〔記者胡御柔／台北報導〕又到一年一度的畢業季，校園裡不只洋溢著祝福與不捨，更少不了一首首撫慰人心的畢業歌陪伴大家告別青春。就來盤點10首最經典、最有共鳴的畢業歌！

1.〈乾杯〉－五月天
這首幾乎是畢業典禮的固定曲目，唱出友情、成長與道別的複雜情感。歌詞中「也要和你舉起回憶釀的甜」讓人忍不住想起與同學一起經歷的青春歲月，是許多人離別時最感動的合唱旋律。

2.〈我們青春〉－李玉璽
在眾多溫柔感傷的畢業歌中，〈我們青春〉是少數節奏輕快、熱血滿滿的嗨歌。這首歌不僅是青春校園劇的愛用配樂，更是電影《我的少女時代》的插曲。

3.〈十七〉－S.H.E
〈十七〉唱出青春裡最懵懂卻也最勇敢的年紀，那是一段無畏追夢、滿懷希望的時光。歌曲一推出便打動無數粉絲的心，上線不到一週便突破 YouTube 三百萬點閱。歌詞中的「十七歲的我們 在哪邊」，喚起每個人心中那段純粹又閃亮的校園記憶。

4.〈當我們一起走過〉－蘇打綠
蘇打綠的〈當我們一起走過〉總在畢業典禮上成為壓軸合唱曲。歌詞「當我們一起走過這些傷痛的時候」道盡學生時代的點點滴滴，不論是歡笑還是眼淚，都是青春不可或缺的痕跡。這首歌不只回顧過往，也給即將踏上人生新旅程的畢業生一份溫暖的鼓勵。

5.〈知足〉－五月天
作為五月天的經典代表作之一，〈知足〉不僅旋律溫暖動人，更是一首陪伴無數人成長的歌。歌詞「為了你而祈禱 而祝福 而感動」成為畢業季的真摯寫照，提醒著離開校園的我們，即使即將各奔東西，也要記得堅守初心，勇敢追夢。

6.〈隱形的翅膀〉－張韶涵
張韶涵的〈隱形的翅膀〉是無數人成長旅程中的精神支柱。即使距今已超過十年，依舊歷久彌新。歌詞中「我終於看到，所有夢想都開花」像是一句溫柔而堅定的鼓勵，陪伴著畢業生在離開校園、邁向未知的旅途中，帶著勇氣展翅高飛、追逐理想。

7.〈那些年〉－胡夏
自從電影《那些年，我們一起追的女孩》上映後，這首由胡夏演唱的主題曲幾乎成了畢業季的「國歌」。旋律一響起，腦海中不僅想起電影中的經典片段，也喚起校園裡的青春回憶。「那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情」一句歌詞，就能產生滿滿情緒，目前YouTube點擊率更是超過一億

8.〈青春有你〉－蔡佩軒
這首歌透過清新嗓音與簡單旋律，訴說著對青春的珍惜與不捨。「謝謝青春，有了你」的歌詞點出朋友在成長旅程中的重要角色，充滿感性與溫度。

9.〈風箏〉－ 應屆畢業生自創歌曲
2012年，一首由全台15所高中學生共同合唱的畢業歌〈風箏〉，以樸實卻真摯的歌聲打動無數人，迅速在網路上爆紅。不僅推出實體專輯，這群青澀卻充滿夢想的高中生更受邀登上台北101跨年晚會的舞台，寫下青春傳奇。〈風箏〉不僅是畢業的紀念曲，更成為一代人青春的共同記憶。至今官方MV已累積超過1,830萬次觀看，依然感動著每一位即將振翅高飛的年輕人。

10.〈啟程〉－ 應屆畢業生自創歌曲

延續〈風箏〉的青春傳統，2016年由全台32所學校、120位高中生共同發起創作〈啟程〉。這首歌由學生自行組成作詞組、作曲組、演唱組、MV組、企宣組等團隊，分工接棒、齊心完成，〈啟程〉以「迎風啟程，一起走吧」為主題，傳遞出告別過去、擁抱未來、攜手築夢與勇敢成長的青春宣言。MV上線短短3天就突破15萬次點閱，不只是一首畢業歌，更是無數高中生成長旅途中的感動記錄。

畢業雖然象徵著結束，但這些歌曲留下的回憶將會陪伴我們走過未來更遠的路。無論你是哪一年的畢業生，這些旋律與歌詞，都是我們共通的青春語言。

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