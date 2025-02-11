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李彥秀稱無綠卡但有社會安全碼 苦苓連發兩文啪啪打臉

國民黨立委李彥秀上《中午來開匯》承認自己有美國社會安全碼。（圖由CNEWS匯流新聞網提供）國民黨立委李彥秀上《中午來開匯》承認自己有美國社會安全碼。（圖由CNEWS匯流新聞網提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藍委李彥秀先前上黃光芹《中午來開匯》時，表明自己沒有綠卡，也沒有其他國家綠卡，當時李彥秀說：「我當然有社會安全碼，但有社會安全碼，不代表你有綠卡，我也簽了份文件給內政部也好、外交部也好，請他們去AIT查李彥秀有沒有美國國籍或綠卡」。今（11）作家苦苓在社群發文，舉出4點擁有社會安全碼可能性，隨後又補上「李彥秀六不報」瘋狂打臉。

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「李彥秀事情鬧大了！」苦苓指出李彥秀公開承認自己有美國社會安全碼，但依據美國法律，擁有社會安全碼只有4種可能：（1）美國公民（2）持有綠卡者（3）持有工作簽證者（4）持有目前在學的學生簽證者。苦苓問「猜猜看李彥秀是屬於哪一種狀況呢」？

苦苓連發兩文質疑李彥秀說謊。（翻攝自臉書）苦苓連發兩文質疑李彥秀說謊。（翻攝自臉書）

稍早，苦苓二度發文指李彥秀有六不報，分別是：房產、信託、債務、汽車、售屋所得、租金所得，並問：「不就是個騙子嗎」？

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李彥秀昨日接受採訪時，淚灑現場表現得很威取，指自己在美國持有房產僅有1間，主要是供丈夫侯冠群與小孩居住，更說出自己有社會安全碼。

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