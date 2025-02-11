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《分手擂台》替他人作嫁衣 網怒斥：雨傘都買好了

Netflix曝光《分手擂台》預告片，引起網友誤會。（翻攝自臉書）Netflix曝光《分手擂台》預告片，引起網友誤會。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕影音串流平台Netflix今（11）日在社群平台貼出《分手擂台2025》預告宣傳片，其中甚至出現當年主持人沈玉琳及陽帆搭配經典台詞「分手擂台 誰都跑不了」，讓很多網友都誤以為當初那個既荒唐又灑狗血的節目要回來了，當年經典片段「雨傘鬼」也成熱門關鍵字，沒想到實際情況是這段預告片只是為愛情喜劇《童話故事下集》暖身，網友知道實情後，氣到爆炸。

《分手擂台》經典雨傘鬼片段。（翻攝自YouTube）《分手擂台》經典雨傘鬼片段。（翻攝自YouTube）

誤以為《分手擂台》要回歸的網友們，紛紛開始在網路上討論過去曾在分手擂台紅極一時的名人「慧慈」以及她抱著的玩具狗和蓮花指，部分網友更大讚「燈不點不亮 話不說不明」這句經典開場已經很久沒聽到，如果要推出新版絕對會支持。

慧慈曾上過《分手擂台》而紅極一時。（本報資料照，記者陳奕全攝）慧慈曾上過《分手擂台》而紅極一時。（本報資料照，記者陳奕全攝）

Netflix回應《分手擂台》只是預告片，主要任務是替柯佳嬿、劉以豪新片《童話故事下集》做預熱宣傳，並證實《分手擂台》並不會播出。期待落空的網友非常憤怒，在網路留言大罵：「為什麼要騙人」、「雨傘都買好了跟我說是假的」、「如果真的製作這檔節目（《分手擂台》）我就訂閱Netflix」、「小編要確餒」。

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