金馬影后認遭性侵！陳沖痛揭19歲瘡疤「想忘記的恥辱」

陳沖曾於自傳揭露19歲赴美留學時遭校醫性侵的不堪往事。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美籍華裔女星陳沖縱橫影壇47年，憑藉電影《紅玫瑰與白玫瑰》、《意》2度擒下金馬影后，憶起44年前赴美留學遭大學校醫性侵的不堪過往。如今，事隔多年再談及此事時，陳沖已能侃侃而談，並早已從痛苦中走出來，卻也不諱言是有意識地想忘記這個恥辱。

63歲陳沖是少數擁有奧斯卡金像獎投票權之電影人，同時也是唯一一位擒下金馬獎最佳女主角和金馬獎最佳導演的電影人，她曾在自傳中披露19歲初踏美國留學時，因為皮膚紅疹問題赴校內醫務室就診，當時男校醫要求她褪去衣服檢查，豈料過程中另名男校醫卻直接掀開門簾闖了進來，最終她遭魔爪性侵得逞。

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「很久以後，我在電視上看到某名校的運動隊醫生，長期對女運動員性侵，幾十年後終於落入法網。」陳沖這才明白當天是遭到性侵，不過卻也坦言未曾向任何親友透露過，「好像已經被自己否定掉了，就是一個非常有意識地想去忘記的恥辱。」憶起不堪過往是否痛苦？她則直言不諱：「早就已經從痛苦當中走出來了，所以回憶很久以前的事情，完全是有一種疏離感的。」

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