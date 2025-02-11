天菜小鮮肉和影后激盪精彩火花！芮妮齊薇格回歸扮BJ解放靈魂

芮妮齊薇格（左）回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》和李奧伍道爾大談姊弟戀。（UIP提供）（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后芮妮齊薇格回歸《BJ單身日記》系列全新續集《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，再度飾演橫跨世代的浪漫喜劇女主角布莉琪瓊斯，感情生活更迎來全新轉折，還和小鮮肉「羅克斯特」大談姊弟戀。

羅克斯特由新生代當紅演員李奧伍道爾飾演，他曾在浪漫喜劇影集《真愛挑日子》及熱門話題影集《白蓮花大飯店》中展現亮眼表現。他形容羅克斯特是個無憂無慮、沒有壓力與包袱的人，「而布莉琪雖然天性自由奔放，卻正處於肩負眾多責任的階段，她需要再次解放自己的靈魂，而羅克斯特能幫助她做到，因為這就是他每天過生活的方式。」

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芮妮則認為對布莉琪來說，羅克斯特對生活的熱愛以及對她的真誠關注，既具有感染力，也讓人難以抗拒，「羅克斯特在許多方面與布莉琪相似，他樂於大笑、對生活充滿熱情，既溫暖又真誠，我喜歡他能夠看見布莉琪最美好的特質——她的人性、不完美，以及那份令人著迷的幽默感。他就像是一面鏡子，提醒她擁有自己的價值…尤其是在她可能已經懷疑這一點有一段時間的時候。」

芮妮齊薇格（右）在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》和李奧伍道爾合作愉快。（UIP提供）（記者許世穎攝）

談及拍攝過程，芮妮回憶道：「我和李奧在片場度過了一段非常美好的時光。我們很快就成為朋友，也很容易找到彼此相處的方式，這讓我們在一百多人面前拍攝內心最脆弱的戲份時，能夠感到自在。」對李奧來說，和芮妮合作的過程則充滿輕鬆與優雅，至今仍令他難以形容。

李奧大讚芮妮讓一切變得非常輕鬆，「她不會給任何人壓力，也不會讓你覺得需要刻意取悅她。」 他停頓了一下，笑著補充道：「她完全不會讓人感到害怕，這到了一種程度…幾乎讓人覺得害怕。」

導演麥克莫里斯則對李奧伍道爾的表現大加讚賞，形容他就像是天上掉下來的禮物，「李奧能夠完美展現年輕、自信與大膽的一面，並且毫無保留地投入角色，但最令人印象深刻的是，他願意深入挖掘角色的內心世界。他詮釋了一些讓人感到不安的戲份，卻同時流露出極大的脆弱感。他毫無保留地投入角色，而他的能量也與芮妮相輔相成，激盪出令人難忘的化學反應。」《BJ單身日記：戀上小鮮肉》將於本週五（14日）情人節在台上映。

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