晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天菜小鮮肉和影后激盪精彩火花！芮妮齊薇格回歸扮BJ解放靈魂

芮妮齊薇格（左）回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》和李奧伍道爾大談姊弟戀。（UIP提供）（記者許世穎攝）芮妮齊薇格（左）回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》和李奧伍道爾大談姊弟戀。（UIP提供）（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后芮妮齊薇格回歸《BJ單身日記》系列全新續集《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，再度飾演橫跨世代的浪漫喜劇女主角布莉琪瓊斯，感情生活更迎來全新轉折，還和小鮮肉「羅克斯特」大談姊弟戀。

羅克斯特由新生代當紅演員李奧伍道爾飾演，他曾在浪漫喜劇影集《真愛挑日子》及熱門話題影集《白蓮花大飯店》中展現亮眼表現。他形容羅克斯特是個無憂無慮、沒有壓力與包袱的人，「而布莉琪雖然天性自由奔放，卻正處於肩負眾多責任的階段，她需要再次解放自己的靈魂，而羅克斯特能幫助她做到，因為這就是他每天過生活的方式。」

芮妮則認為對布莉琪來說，羅克斯特對生活的熱愛以及對她的真誠關注，既具有感染力，也讓人難以抗拒，「羅克斯特在許多方面與布莉琪相似，他樂於大笑、對生活充滿熱情，既溫暖又真誠，我喜歡他能夠看見布莉琪最美好的特質——她的人性、不完美，以及那份令人著迷的幽默感。他就像是一面鏡子，提醒她擁有自己的價值…尤其是在她可能已經懷疑這一點有一段時間的時候。」

芮妮齊薇格（右）在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》和李奧伍道爾合作愉快。（UIP提供）（記者許世穎攝）芮妮齊薇格（右）在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》和李奧伍道爾合作愉快。（UIP提供）（記者許世穎攝）

談及拍攝過程，芮妮回憶道：「我和李奧在片場度過了一段非常美好的時光。我們很快就成為朋友，也很容易找到彼此相處的方式，這讓我們在一百多人面前拍攝內心最脆弱的戲份時，能夠感到自在。」對李奧來說，和芮妮合作的過程則充滿輕鬆與優雅，至今仍令他難以形容。

李奧大讚芮妮讓一切變得非常輕鬆，「她不會給任何人壓力，也不會讓你覺得需要刻意取悅她。」 他停頓了一下，笑著補充道：「她完全不會讓人感到害怕，這到了一種程度…幾乎讓人覺得害怕。」

導演麥克莫里斯則對李奧伍道爾的表現大加讚賞，形容他就像是天上掉下來的禮物，「李奧能夠完美展現年輕、自信與大膽的一面，並且毫無保留地投入角色，但最令人印象深刻的是，他願意深入挖掘角色的內心世界。他詮釋了一些讓人感到不安的戲份，卻同時流露出極大的脆弱感。他毫無保留地投入角色，而他的能量也與芮妮相輔相成，激盪出令人難忘的化學反應。」《BJ單身日記：戀上小鮮肉》將於本週五（14日）情人節在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中