柯佳嬿愛了坤達13年 認了沒婚姻「會死無葬身之地」

（左起）謝依霖、傅孟柏、柯佳嬿、柯淑勤、劉以豪、姚愛甯。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、姚愛甯、謝依霖、傅孟柏今出席Netflix《童話故事下集》首映會，這齣戲講述柯佳嬿和劉以豪婚後生活狀況，戲外，柯佳嬿和坤達結婚7年，像劇中一樣都在經歷「童話故事下集」，她認為2人戀愛至今超過13年，一直在體驗新的階段、創造新的回憶，「我們從上集到下集沒什麼改變，但隨著熟悉度，增加許多默契，讓內心變得很安定。」

柯佳嬿（左）與劉以豪在劇中飾演夫妻。

她不知道自己的感情故事被他人定義成童話故事，楊小黎則提到過往坤達為了追求柯佳嬿，在她出國拍戲時，特別跑到她住宿飯店求愛，柯佳嬿今吐槽：「真像變態！」姚愛甯則因為從小看了許多長輩的「童話故事下集」，認為不一定要結婚，屬於不婚派。

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柯佳嬿指出自己不認為結婚就會讓感情消失。（記者潘少棠攝）

然而許多人認為「婚姻是愛情的墳墓」，柯佳嬿指出自己不認為結婚就會讓感情消失，「不用因為別人不順就不去結婚」，她還吐露金句：「若沒有婚姻，（愛情）可能也會死無葬身之地。」「Hold住姐」謝依霖有2個小孩，她自嘲：「生小孩才是愛情的墳墓。」並說結婚後，發現就算和另外一半離婚，對方永遠是孩子的爸，認為「婚姻是愛情的墳墓，那墳墓是種重生，會昇華到另外一個階段」。《童話故事下集》將在2月14日於Netflix上線。

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