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吳姍儒救火小S遭質疑挨轟 大S鐵粉黃偉晉心疼發聲

黃偉晉出席KKBOX記者會（記者王文麟攝）黃偉晉出席KKBOX記者會（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃偉晉今天出席記者會，他是ASOS的頭號粉絲，最喜歡姊妹倆以前主持的《大小愛吃》，對於大S的猝逝消息感到震驚與不捨。

黃偉晉很喜歡大、小S主持的節目，他談到：「我現在還會在健身的時候聽，那種陪伴感是不知不覺之中發生的。」很不捨前輩的離世。

黃偉晉出席KKBOX記者會（記者王文麟攝）黃偉晉出席KKBOX記者會（記者王文麟攝）

另外，對於小S向主持的《小姐不熙娣》告假半年，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班卻惹來罵聲，同樣身為主持人的黃偉晉說道：「大家可以回到單純一點，有人願意出來幫個忙，不要太去延伸、回歸單純，大家嘴巴就乖一點，都是出自於好意嘛。」

黃偉晉受邀主持4月19日在高雄巨蛋登場的第20屆KKBOX風雲榜，二度接下主持棒的他說，「得知當下受寵若驚，但壓力接踵而來。」笑稱沒有過問主持的費用。

黃偉晉出席KKBOX記者會（記者王文麟攝）黃偉晉出席KKBOX記者會（記者王文麟攝）

晉也列出兩大挑戰目標，「一個是與每位歌手的互動要有趣，要盡力想哏梗照顧到大家的笑點，另一個就是盡量用活潑的方式介紹贊助夥伴們，讓大家覺得這是很自然的節目橋段之一。」而他所屬的團體五堅情也會在典禮演出。

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