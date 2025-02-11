慧慈昔因《分手擂台》爆紅！消失多年「近況曝」 復出卡關洩內情

慧慈曾上過《分手擂台》而紅極一時。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕沈玉琳製作的節目《分手擂台》自2006年播出後隨即轟動一時，撒狗血的內容更是深受婆婆媽媽喜愛，主持人陽帆的經典口白「燈不點不亮，話不說不明」至今難忘，時隔多年，串流平台Netflix今在社群平台發出預告，掀起大家滿滿回憶殺，網友們也紛紛敲碗因該節目而爆紅的慧慈能再次亮相。

《分手擂台》以邀來各種怨偶或奇人怪事上節目分享為賣點，不過往往都會引發激烈爭吵跟相當戲劇化的演出，題材包羅萬象囊括附身雨傘的鬼魂「現聲喊冤」、學生愛上長12歲老師的「師生禁忌戀」、在潔癖母親與骯髒妻子間感到「左右為難的丈夫」等。

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慧慈（右）在消失多年後，去年驚喜現身胡瓜節目《綜藝大集合》。（民視提供）

此外，該節目也意外捧紅隨身攜帶狗娃娃並以「OH My God」、「你遜斃了」、「這是我的Baby」等語錄當作口頭禪的慧慈，雖然她一度活躍於各大綜藝節目中，不過後來就消失在眾人眼前，消失多年的她最後一次公開亮相已是去年4月驚喜現身《綜藝大集合》錄影現場，她也坦言一直有想復出的打算，無奈因長年咳嗽而擱置。

Netflix今在粉專上發布由沈玉琳和陽帆一起錄製的預告片，讓大批網友以為《分手擂台》即將回歸，掀起不小討論：「如果沒有慧慈真的就遜斃了」、「拜託！我想知道慧慈現在過得如何」、「為了慧慈我願意付費！」、「不知道慧慈有沒有如願追到王識賢了」、「慧慈完美兼具效果和笑果，一定要有她啊！」，不過就在稍早Netflix已做出回應表示，《分手擂台》影片是官方宣傳新戲《童話故事下集》的預告影片，也就代表，《分手擂台》沒有要回歸。

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