《分手擂台》回歸？「雨傘鬼吐冤」成名場面 官方揭播出實情網心碎

陽帆當年主持《分手擂台》「雨傘篇」成為經典。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》2006年曾紅極一時，素人情侶的分手故事吸引無數觀眾，沒想到時隔多年節目疑似將要回歸，串流平台Netflix今（11）日在粉專發出預告片，掀起熱議，不過平台稍早也回應表示，《分手擂台》其實僅是為影集做宣傳。

經典節目《分手擂台》日前在臉書成立粉專，貼文中一句「燈不點不亮，話不說不明。」掀起回憶殺，而在Netflix最新預告片中可以看到沈玉琳、陽帆兩人，不過節目的詳細資訊，沈玉琳回應表示，細節統一由官方發布，自己還無法說太多，而官方則在貼文上神秘表示：「2/13關注NetflixTW 官方社群。」

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《分手擂台》預告片其實是為了幫影集做宣傳。（翻攝自臉書）

回顧《分手擂台》經典橋段，曾有來賓自稱被紙傘附身，更當場請示傘靈，現場更傳出詭異男聲，宛如靈異故事的一幕，至今仍是網友們公認的名場面，不過就在網友引頸期盼節目回歸時，Netflix做出回應表示，《分手擂台》影片是官方宣傳新戲《童話故事下集》的預告影片，也就代表，《分手擂台》沒有要回歸，讓不少觀眾期待破滅。

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