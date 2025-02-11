《演員請就位3》陣容奇葩？ 蛇精男、最強小三全參賽

《演員請就位3》導師名單包含（左起）陳凱歌、章子怡、伊莎貝雨蓓

〔記者馮亦寧／綜合報導〕集結影后章子怡、惠英紅、吳鎮宇、陳凱歌甚至大名鼎鼎的法國影后伊莎貝雨蓓擔任導師的中國選秀節目《演員請就位3》，今（11）公布參賽演員名單讓人下巴脫臼，其中包含「最強小三」姚笛、「蛇精男」劉梓晨、黃聖依前夫楊子、劈腿渣男徐開聘，放眼網去，劉品言在其中簡直是實力派清流。

黃聖依前夫楊子。（翻攝自微博）

「蛇精男」劉梓晨整形最誇張時期（右），圖左為現況。（本報合成圖，翻攝自微博）

這份噱頭十足的參賽名單曝光之後，中國網友遍地哀嚎，時隔4年重啟的《演員請就位》進入第3季，回顧前兩季的針鋒相對漢參賽者的演技比拚，名場面不斷，其中導演郭敬明跟老戲骨李誠儒唇槍舌戰，爾冬陞震怒讓郭敬明落淚畫面依舊清晰，可說一點都不缺話題。

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參賽名單中最正常的大概是劉品言。（翻攝自IG）

第3季竟然在開賽前就讓人傻眼，震撼力驚人。本季節目共有50位藝人參加，先前參加《再見愛人》跟「星女郎」黃聖依離婚的「爹味大叔」楊子、「最強小三姚笛」、「劈腿渣男」徐開聘、「蛇精男」劉梓晨紛紛在列，讓人懷疑是不是來到《奇葩說》。

至於這些參賽者會交出怎樣的成績單，就繼續看下去吧。

微博流傳的《演員請就位3》參賽者名單。（翻攝自微博）

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