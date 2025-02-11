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中國男星人設大翻車！ 疑前女友揭情緒失控 家中虐待寵物

中國男星李明德風波不斷，先前才宣布要「退圈」，沒想到如今卻又被爆出醜聞。（翻攝自微博）中國男星李明德風波不斷，先前才宣布要「退圈」，沒想到如今卻又被爆出醜聞。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員李明德，今年1月在社交平台上爆料，直稱與他合作拍攝《三人行》的男主角馬天宇不僅耍大牌，還經常遲到、對戲不看劇本，立刻引發爭議。然而，劇組反擊回應，表示李明德才是經常遲到、擅自離開拍攝現場的人，並且他們決定與李明德解除合作關係。真實情況讓外界霧裡看花，風波不斷延燒，李明德還宣布自己要「退圈」，沒想到近日卻又被爆出醜聞，令網友傻眼！直呼：「根本就是人設大翻車」。

昨（10）日，一位自稱是李明德前女友的網友「玥兒彎彎」在微博發文，再度揭露他的真實面貌。文中提到：「李明德情緒不穩，甚至有被害妄想症，並且曾在家中對寵物施暴，他把狗的頭摔在地上、還經常對貓又打又罵。」除此之外，她還提到，李明德對父母經常口出惡言，並且曾因為不滿停在自家車位上的車而砸毀他人車輛，指控李明德品行極差。爆料一出，立刻登上微博熱搜，大批粉絲表示對李明德感到失望，原來之前良好的形象都是在「裝模作樣」。此外，也有一名自稱是李明德的大學同學，發微博替他澄清，稱李明德一直是愛惜動物的人，不可能對寵物又打又罵；同時李明德也轉發了該則貼文，但仍許多網友不買單。

李明德被疑似前女友的網友爆料，人設大翻車。（翻攝自微博）李明德被疑似前女友的網友爆料，人設大翻車。（翻攝自微博）

李明德曾參演《玉骨遙》、《如此可愛的我們》與《親愛的，熱愛的》等多部知名作品，曾經是演藝圈十分看好的青年演員，未料會落到今日這般下場，令人唏噓。

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