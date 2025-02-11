51歲日本無名歌手飆唱《雪花》爆紅！「零修音」美聲震撼韓網

歌心りえ將於4月同時發行兩張翻唱專輯。（翻攝自Yahoo Japan）

〔記者鍾志均／綜合報導〕51歲日本無名歌手「歌心りえ」參加韓綜《日韓歌王戰》，因演唱中島美嘉《雪花》（雪の華）一戰成名，令在場的BIGBANG成員大聲等來賓大為驚艷，日媒報導，她將在4月同時在兩家唱片公司發行兩張專輯，引來歌迷期待。

歌心りえ演唱《雪花》的YouTube片段點擊逼近千萬，字句充滿情緒，唱出對人生豁達的情感，尤其零修音的美聲傳遞出真摯情感，征服所有聽眾，讓人相當佩服。

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據報導，歌心りえ將在日本JVC建伍勝利娛樂、Avex Music同時發行兩張翻唱專輯《SONGS》和《HEARTS》，精選歷代深受喜愛的日本經典歌曲，計劃以全新動人的聲音打造各年齡層都有共鳴的歌曲。

歌心りえ將於4月同時發行兩張翻唱專輯。（翻攝自Yahoo Japan）

其實歌心りえ早在1995年以Let it go主唱出道，第二首單曲《200 Times Dreams》為飲品廣告的合作歌曲，讓她聲名大噪，時隔多年，再參加音綜節目人氣暴漲，證明寶刀未老。

2023年，歌心りえ參加選秀節目《Trot Girls Japan》被選為決賽選手。出色唱功獲評審們高度評價，去年則是參加MBN《日韓歌王戰》，在韓國獲得超高人氣，重新紅回日本。

歌心りえ說，「之所以能走到今天，當然是要謝謝出道以來就支持我的大家，還有看了節目認識我的韓國、日本粉絲們」，表示兩張專輯都有非常喜歡的日本名曲，每首歌都非常用心，希望大家喜歡。

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