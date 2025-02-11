李彥秀蒐證提告 名嘴溫朗東反嗆：好膽別走，放馬過來

國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議。（圖由CNEWS匯流新聞網提供）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議，外傳她在美國房產多達10多間卻未申報，李彥秀昨接受政論節目專訪落淚澄清，指目前只有一間是夫婿侯冠群與未成年女兒自住，外傳她將對電視名嘴溫朗東提告，對此，溫朗東也火速做出回應。

溫朗東稍早在臉書表示經由媒體朋友傳來消息，指中州科大人口販賣事件，李彥秀發新聞稿要蒐證對他提告，溫朗東怒反嗆：「好膽別走，放馬過來！李彥秀立委期間涉入烏干達學生人口販賣，2019年8月14日下午3點在立法院找外交部開協調會，導致原本卡關的留學生簽證，後續變成放行16人。」

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透過臉書發文，溫朗東進一步披露此案情在「彰化地方法院刑事判決113年度訴字第231號」、「彰化地方法院刑事判決111年度訴字第1074號」有明確記載，他提醒李彥秀：「我就等妳來告，讓檢察官重新查證妳們是如何在人口販賣上扮演關鍵角色。」

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