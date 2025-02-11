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情斬張蘭沒用！汪小菲「賺錢管道齊斷」 母子生計嚴重受創

張蘭（左）、汪小菲（右）連日來消費大S遭各界撻伐抵制。（翻攝自微博）張蘭（左）、汪小菲（右）連日來消費大S遭各界撻伐抵制。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛不敵流感併發肺炎病逝日本，汪小菲與母親張蘭卻連日來動作頻頻，種種行徑讓各界看不下去，不但所有直播平台皆遭官方封禁，就連所經營的餐飲品牌「麻六記」也遭中國網民群起抵制。如今營收管道齊斷，汪小菲才揚言切割張蘭平息眾怒，不過兩人早已臭名昭著，此時滅火為時已晚。

汪小菲與張蘭在大Ｓ驟逝之後連日來動作頻頻，先是汪小菲獨自一人淋著細雨、頂著寒風走在台北街頭，甚至在雨中下跪上演苦情戲碼，遭具俊曄踢爆「淋雨裝淒涼」。沒完沒了的是，張蘭竟為蹭大S噩耗熱度企圖操控輿論，不惜包庇乾兒子夏健在直播時公開造謠，還姑息為相關的臆造影片按讚以表認同。

最終，汪小菲與張蘭的帳號遭抖音、微博先後永久封禁、禁播，失去所有能獲利的賺錢管道，等同一刀砍斷營收的大動脈。如今，汪小菲以斷絕與張蘭的親情關係滅火，不過母子倆已臭名昭著為時已晚，「麻六記」內部員工昨（10日）在小紅書直播賣貨，仍持續遭廣大網民譙翻抵制，外界估計母子倆生計恐受到嚴重影響。

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