《好運來》保庇！林琇琪開春活動塞爆 感激財神爺全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手林琇琪金蛇年開春行程滿檔，春酒邀約接不完，去年底才推出專輯《好運連連》的她開心直呼：「真是蛇來運轉，感謝神明保佑！」

林琇琪感謝神明保佑。（豪記提供）

林琇琪過年爆忙，廚藝精湛的她最高紀錄一天掌廚連燒14道美食，山珍海味全包辦，包括鮮蝦、鮑魚等海鮮大餐，完全不假他人之手。

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林琇琪擔心媽媽做菜太辛勞，孝順的她自願扛起重任，忍不住笑說：「整個廚房就是我的戰場，一直以來，每年過年都是我掌廚，總是在忙碌中度過！」

林琇琪開春活動不斷。（豪記提供）

過年期間林琇琪樂當宅女，對於開工後活動不斷，直說真是呼應專輯《好運連連》的好兆頭。林琇琪透露，這首主打歌是民視八點檔《好運來》主題曲，「對於得到財神爺的寵愛，我會珍惜每個演出！」另首新歌《愛我你甘敢》同樣擄掠粉絲的心，MV更創下400萬的超高點閱率。

近來新專輯進入籌備，林琇琪開心表示，「感謝粉絲喜愛，希望今年更努力的打拼，朝著心中的演藝目標邁進！」

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