張蘭不露臉也能賣出1578枝糖葫蘆 立刻被網友檢舉

汪小菲（左）與張蘭抖音、微博全被封號。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，前婆婆張蘭卻趁此機會瘋狂蹭流量大吃人血饅頭，連中國網友都看不下去，紛紛舉報張蘭在抖音、微博等平台的所有帳號。沒想到「蹭流量妖婆」張蘭發現微信帳號還沒被封，於是找來員工露臉，開直播賣糖葫蘆，這招竟然管用，不但吸引13萬人觀看，還成功賣出1578枝糖葫蘆。

張蘭發現微信直播功能尚在，透過員工賣貨。（翻攝自微博）

張蘭因對網紅夏健聲稱「汪小菲包機接大S骨灰回台灣」按讚，後被小S打點造謠之後，引起眾怒。之後汪小菲憤怒稱要與張蘭斷絕母子關係，但張蘭並不在意，不但暴噴網友之外，還快速開設國際版TikTok帳號，粉絲人數直直漲。今（10）張蘭用微信帳號「張蘭俏江南創始人」開直播賣糖葫蘆，她本人並未露面，由員工代為上場，利用微信直播賣52件商品。

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張蘭抖音、微博全部帳號被封禁後，怒嗆網友。（本報資料照，翻攝自微博）

在背後當幕後黑手的張蘭以微信帳號開直播後，熱度迅速竄升，超過13.8萬人觀看直播，員工也在直播時說：「我們大姐等一下就來」，彷彿暗示張蘭會出現在直播間，但直到關播張蘭都未露臉。

抖音官方於本月8日宣布暫停張蘭與汪小菲抖音帳號無限期封禁，隨後微博即立刻跟進。

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