許孟哲自曝奇幻夢境 鍾承翰談惡夢「被拿刀追殺」

伊正在《火車來去》與一家人年年到廟宇許願、乞龜，盼次年再滿懷感恩地還願。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在華視、公視台語台《火車來去》與家人年年到廟宇祈福許願、乞龜祈福，在現實生活中，許多人依然懷抱未盡的夢想，努力向前。

許孟哲思考後笑說：「希望能出一首饒舌歌曲，這次想嘗試帶點爵士風的Hip-Hop！」他也透露，父親生前珍藏的室內設計手稿，原本計畫將其整理出版，卻因病未能實現。許孟哲堅定地說：「希望有一天能幫他實現這個願望。」石知田則表示目前最大的願望是很希望今年可以完成第二本書，除此之外，更期盼在戲劇上有所突破，他認真道：「希望能詮釋更多有生命力的角色，帶給觀眾感動。」

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鍾承翰（左）、許孟哲在《火車來去》於夢境中化身盲劍客，兩人為爭奪安心亞的芳心展開激烈對決。（華視、公視台語台提供）

鍾承翰與許孟哲劇中於夢境中化身盲劍客，為求呈現更自然的效果，演員們在拍攝時可說是吃足了苦頭。許孟哲笑說：「這場戲特別困難，因為兩人都在翻白眼，導致視線模糊，但還要對砍、套招，甚至吊鋼絲，完全看不清楚動作，真的很怕砍到對方！」

兩人劇中為爭奪安心亞的芳心展開激烈對決，最終以許孟哲慘敗作結，化作一場驚醒的噩夢，戲外，演員們也曾有讓人難忘的夢境經歷。許孟哲指出，有次夢見自己和老婆開車上山露營，沒想到車子突然飛起來，一路飛到紐約某電視台廣場還被SNG車採訪，他笑說：「當時大家都在看，彷彿在想這輛車怎麼從天而降！」這場夢境奇幻卻逼真。

相較之下，鍾承翰的夢則驚悚許多，他回憶道：「那感覺太真實了。」有一次自己夢到被拿著刀的人追殺，自己一直跑、喊救命，卻怎麼樣都跑不掉，最後倒下來才驚醒，夢境或荒誕、或驚悚，但無論如何，這些經歷都讓人記憶深刻。

何豪傑（右）、許瓊月在《火車來去》為了借錢私下碰面，卻因許孟哲無意間放炮受驚，雙雙跌入水中。（華視、公視台語台提供）

本週劇情在安心亞一家人到廟中乞龜祈福，誠心許願盼全家平安順遂的片段揭幕，讓人感受到濃厚的親情羈絆，也為後續劇情埋下伏筆。青梅竹馬的鍾承翰主動邀約安心亞去看《盲劍客》，安心亞還特地回家精心打扮，想在他面前展現最好的一面，滿心期待這場「約會」。然而，這一切都落入許孟哲眼裡，內心五味雜陳、醋勁大發，因為文秀對兩人的態度明顯不同。而里長伯何豪傑跟許瓊月為了借錢私下碰面，沒想到卻因許孟哲無意間放炮受驚，雙雙跌入水中，這一幕成為觀眾熱烈討論的焦點。不少網友笑言：「這場西北雨下得剛剛好」、「進財這句話真的嚇壞里長伯」劇情張力十足，每個細節都緊扣人心。

石知田在《火車來去》飾演鍾承翰的弟弟。（華視、公視台語台提供）

即將於2月16日播出的《火車來去》第五集，忠犬哈魯的失蹤讓許孟哲徹夜不安，里民大會上，何豪傑對許瓊月的態度轉變又隱藏了什麼秘密？雨夜中，火車站站長吳鈴山在月台上遇見的神秘男子，會是誰的身影？安心亞又將如何應對市場裡街坊鄰居針對媽媽梁家榕的瘋狂八卦？《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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