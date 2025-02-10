晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

買一送一！倫敦靈魂系天團HONNE再度來台 英國創作歌手驚喜助陣

HONNE宣布3月28日於台北開唱。（Wonderful Entertainment Asia提供）HONNE宣布3月28日於台北開唱。（Wonderful Entertainment Asia提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕倫敦靈魂系雙人天團HONNE即將再次來台，3月28日將於台北流行音樂中心戶外表演空間，為台灣樂迷帶來新專輯《OUCH》的世界巡演台北站演出。HONNE也特別邀請來自英國的創作歌手梁勞倫斯（Liang Lawrence）擔任演出的support guest，她的音樂遊走於indie folk、soft rock與electronic之間，充滿誠摯的故事與感性，將與HONNE一同譜寫台北最浪漫夜晚。

英國的創作歌手梁勞倫斯（Liang Lawrence）將助陣HONNE。（翻攝自IG）英國的創作歌手梁勞倫斯（Liang Lawrence）將助陣HONNE。（翻攝自IG）

來自倫敦的雙人組Andy Clutterbuck與James Hatcher，自2016年憑藉首張專輯《Warm on a Cold Night》出道以來，便以復古靈魂風格和真摯歌詞迅速擄獲全球樂迷的心。他們的音樂中洋溢著濃濃的夢幻氛圍，將其讓人著迷的魅力和玩味發揮得淋漓盡致，經典歌曲《Location Unknown ◐》與《Day 1 ◑》更成為無數人心中的愛的主打歌。

從青春氣息滿溢的《Love Me / Love Me Not》，到探索生命內省的《LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?》，每一張專輯都見證了HONNE的成長歷程與對生活的深刻洞察。而2024年的最新專輯《OUCH》則標誌著他們進入人生新階段的心路歷程，帶來更為成熟的音樂表達。

延續了HONNE一貫的真誠，《OUCH》探討了愛情、家庭與失去等主題，無論是描述暗戀心情的《Girl in the Orchestra》，還是探索失去摯愛的《Dents in the Sofa》，每首歌都真實而動人地記錄了他們的生命故事。正如HONNE所說：「每張專輯都是我們生命某個時刻的映射，而這張專輯承載了更多的反思與沉澱。」

今年的台北演出將是HONNE，暌違兩年後再度與台灣樂迷見面，也是他們第四度來台演出。他們將在更大的舞台帶來精心準備的表演，不論你是從2017年他們首次來台一路陪伴他們成長的樂迷，還是剛愛上HONNE的新朋友，都歡迎來感受他們帶來的春日戀曲。

門票將於2月10日至2月12日開放優先購票登記，2月13日下午1點開放優先購票，2月14日下午1點正式啟售。購票詳情請可見主辦單位Wonderful Entertainment Asia 旺德福音樂（@sowonderful.asia）及Collective Minds （@collectivemindsasia）Instagram/Facebook平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中