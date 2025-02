買一送一！倫敦靈魂系天團HONNE再度來台 英國創作歌手驚喜助陣

HONNE宣布3月28日於台北開唱。(Wonderful Entertainment Asia提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕倫敦靈魂系雙人天團HONNE即將再次來台,3月28日將於台北流行音樂中心戶外表演空間,為台灣樂迷帶來新專輯《OUCH》的世界巡演台北站演出。HONNE也特別邀請來自英國的創作歌手梁勞倫斯(Liang Lawrence)擔任演出的support guest,她的音樂遊走於indie folk、soft rock與electronic之間,充滿誠摯的故事與感性,將與HONNE一同譜寫台北最浪漫夜晚。

英國的創作歌手梁勞倫斯(Liang Lawrence)將助陣HONNE。(翻攝自IG)

來自倫敦的雙人組Andy Clutterbuck與James Hatcher,自2016年憑藉首張專輯《Warm on a Cold Night》出道以來,便以復古靈魂風格和真摯歌詞迅速擄獲全球樂迷的心。他們的音樂中洋溢著濃濃的夢幻氛圍,將其讓人著迷的魅力和玩味發揮得淋漓盡致,經典歌曲《Location Unknown ◐》與《Day 1 ◑》更成為無數人心中的愛的主打歌。

從青春氣息滿溢的《Love Me / Love Me Not》,到探索生命內省的《LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?》,每一張專輯都見證了HONNE的成長歷程與對生活的深刻洞察。而2024年的最新專輯《OUCH》則標誌著他們進入人生新階段的心路歷程,帶來更為成熟的音樂表達。

延續了HONNE一貫的真誠,《OUCH》探討了愛情、家庭與失去等主題,無論是描述暗戀心情的《Girl in the Orchestra》,還是探索失去摯愛的《Dents in the Sofa》,每首歌都真實而動人地記錄了他們的生命故事。正如HONNE所說:「每張專輯都是我們生命某個時刻的映射,而這張專輯承載了更多的反思與沉澱。」

今年的台北演出將是HONNE,暌違兩年後再度與台灣樂迷見面,也是他們第四度來台演出。他們將在更大的舞台帶來精心準備的表演,不論你是從2017年他們首次來台一路陪伴他們成長的樂迷,還是剛愛上HONNE的新朋友,都歡迎來感受他們帶來的春日戀曲。

門票將於2月10日至2月12日開放優先購票登記,2月13日下午1點開放優先購票,2月14日下午1點正式啟售。購票詳情請可見主辦單位Wonderful Entertainment Asia 旺德福音樂(@sowonderful.asia)及Collective Minds (@collectivemindsasia)Instagram/Facebook平台。

