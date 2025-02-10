張蘭、汪小菲抖音無限期封禁 餐飲地圖現況曝光

女星大S前夫汪小菲。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎於日本驟逝，噩耗傳來，前夫汪小菲與前婆婆張蘭兩人動作頻頻，引起眾議，由於張蘭不斷開直播蹭流量，加上替包機謠言點讚、推薦，引起網友公憤，最後母子兩人的抖音帳號都被無限期封禁。張蘭、汪小菲旗下餐飲事業「麻六記」生意是否遭到影響，也成外界關注重點。

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根據中國媒體走訪麻六記餐廳，發現生意不受影響，用餐高峰期餐廳裡還是有許多饕客，甚至還有排隊人潮。實體餐廳來客人數雖然沒有明顯變化，但在網路上卻增加許多惡評。

張蘭記俏江南之後，推出麻六記冀望佔領餐飲版圖。（翻攝自微博）

麻六記除了實體餐廳之外，也在網路上販售調理包，張蘭、汪小菲都是瘋狂賣命帶貨，其他帶貨主播表示大S過世噩耗傳來，曾經發生網友故意下訂單買麻六記商品，但卻遲遲不付錢造成商家困擾，根本賺不到錢。張蘭、汪小菲母子抖音被封禁後，張蘭立刻在國際版TikTok復活繼續帶貨。

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張蘭曾經一手打造「俏江南」餐廳成為名牌食肆，最後卻以失敗作終。之後創立「麻六記」主打川菜，即時調理包部分則有火鍋底料、醃製菜，主打商品為酸辣粉及毛血旺。麻六記開業之初受到武漢肺炎影響，業務不見起色，後藉著前媳婦大S創造不少流量，如今麻六記旗下有8千名員工，生計是否會受影響，仍可持續觀察。

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