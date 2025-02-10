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娛樂 日韓

李浚赫要來了！《完美秘書》出差台灣 歡迎李太太接機

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李浚赫今年因演出韓劇《我的完美秘書》，讓不少粉絲自稱「李太太」，今天（10日）公開好消息，李浚赫將於下週二2月18日傍晚抵達台灣，展開感謝粉絲支持宣傳行程，這也是他入行18年來海外處女秀，就是想兌現曾說過想來台的承諾。

李浚赫因演出《我的完美秘書》人氣狂飆，今宣布來台好消息，粉絲可接機近距離見男神。（Hami Video提供）李浚赫因演出《我的完美秘書》人氣狂飆，今宣布來台好消息，粉絲可接機近距離見男神。（Hami Video提供）

韓劇《我的完美秘書》本週五西洋情人節將迎接大結局，鮮少演出戀愛類型作品的李浚赫，在劇中變身「爹系男友」，完美且溫柔體貼的模樣擄獲大批劇迷的心，不僅首度登上韓國TV-OTT演員話題性排行榜冠軍，IG追蹤人數從原先的47萬飆升至81萬，被封為新一代男神。

李浚赫在《我的完美秘書》完美且溫柔體貼的模樣擄獲大批劇迷的心。（Hami Video提供）李浚赫在《我的完美秘書》完美且溫柔體貼的模樣擄獲大批劇迷的心。（Hami Video提供）

李浚赫日前在節目上與《現在撥打的電話》柳演錫相見歡時，曾向柳演錫詢問「我沒有體驗過在全世界走紅的感覺，你覺得如何？」，如今因《我的完美秘書》在全球超過100個國家播出，並在各地創下收視佳績，也讓李浚赫初嘗走紅滋味。

李浚赫（左）、韓志旼演出的《我的完美秘書》將迎接大結局。（圖片提供：Hami Video）李浚赫（左）、韓志旼演出的《我的完美秘書》將迎接大結局。（圖片提供：Hami Video）

李浚赫2月18日下午六點抵達桃園機場第一航廈，歡迎粉絲至現場接機；隔天（2月19日）舉辦「感謝粉絲記者會」活動，讓粉絲有機會一睹男神風采。詳情請上Hami Video官方粉絲團。播出。

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