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娛樂 最新消息

黃安遭傳「突去世」本人發聲了！談及大S病逝：完全不關注

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「舔共藝人」黃安經常脫口親中言論，讓許多台灣民眾嗤之以鼻，豈料近來卻多次遭散播「突去世」的造假死訊；針對在網路上被惡意造謠，黃安不以為然還鬆口死後心願，他今（10日）也在微博PO文談及大S病逝一事，表示自己對此毫不在意，因為世間皆是生滅法。

黃安。（翻攝自微博）黃安。（翻攝自微博）

黃安今天於微博PO文，指出大S病逝日本的新聞霸佔媒體版面一周，天天登上熱搜，幾乎無人不談，而自己大概是少數完全不關注的人。他認為，世間皆是生滅法，再過幾周就會逐漸冷卻。

黃安貼文提及大S病逝日本。（翻攝自微博）黃安貼文提及大S病逝日本。（翻攝自微博）

黃安8日PO出自己被造謠「突去世」的哏圖，圖中可見，他被以黑白個人照呈現，文字甚至遭標上，「快訊！藝人黃安今下午突去世華銀行匯款」，且明顯刻意不將「去」、「世」兩字斷開換行。對此，他不以為然地說，「昨天我的新加坡朋友發給我的，說是蛙島網站發的我的死訊。算一算，這兩年我一共死了四次。」此外，他自爆死後心願，「因為我求往西方極樂淨土，而它們的行徑與三惡道相應，那裡才是他們要去的歸宿。」

黃安近來多次遭傳「死訊」假消息。（翻攝自微博）黃安近來多次遭傳「死訊」假消息。（翻攝自微博）

黃安微博全文：

《只要出名就好了嗎？ 》

佛家說人有五欲，即‘財色名食睡’，其中愛出名的慾望就在其中。

出名好嗎？嚴格講，好也不好，關鍵還是人。

正人說邪法，邪法亦正；邪人說正法，正法亦邪；圓人說法，無法不圓。

人出名之後，關注的人就多了，社會影響力也變大，眾善奉行的話，他的崇拜者也跟著有樣學樣，社會風氣還會好轉；如果他拼命作妖，影響可想而知。

所以說，不是任何人都適合出名的，德行不夠，出名反而是害了他。

印光大師在光緒19年到普陀山，一事不為，他說自己只是個在法雨寺吃飯喝粥的僧人，即使偶爾需要他寫點什麼，他也不用‘印光’二字署名，而是用其他別名，例如他最常用的‘常慚愧僧’。

印光法師這樣低調的結果，在普陀山法雨寺二十多年，頗為安樂，終年無一人來訪，一封來信也沒有。

到了大清都亡了，印光大師的文章被轉載到佛學從報，關注的人越來越多。到了民國五年，北京一名居士徐蔚如，搜羅了印光法師的幾十篇文字，排版出版，定名‘印光法師文鈔’。

從此，印光法師說他之前的自在幸福完全喪失，每日訪客不斷​​，每月來信多達百多封，他又是一個凡事親力親為之人，出名之後，苦不堪言。

印光大師是個出家人，修行人，這些世間名利早已看破，不在乎了。要是放到現在，印光大師開始帶貨，1、2、3，上連結！

然後，肉眼可見的，印光大師人設開始崩塌，可惜了一位現代高僧。

每次我刷到一些談國際政治挺到位的博主，種了一些日子的草之後，看到流量上來了，搖身一變開始帶貨：兄弟們，我們介紹的這款醬香白酒，味道跟毛子一摸一樣，價錢不到毛子的1/10，要的朋友的話，點左下角頭像………………

對我的個性來說，挺不適應的。當然，人家也要生活嘛，但是在過去，這事兒是交給廣告的，不是演員自己上。試想若有一部‘新新三國’，諸葛亮舌戰群儒到一半，孔明先生突然說‘大家不妨休息一下，我來介紹各位一個新產品’，你們看到這裡會不會暈倒？如果是插播廣告，雖然很煩，但不齣戲嘛。

名利如浮雲，不過是因緣際會的產物，緣起就有，緣滅則無，真的沒必要太執著，更不要為了博眼球而去作。

某前女星在日本過世的新聞，霸屏了一周，天天熱搜，無人不談，我大概是少數完全不關注的人。因為世間皆是生滅法，眼下不是有人被封號了，過世女星的新聞已不再熱搜，再過一周，逐漸冷卻，再過幾年，我記得……………………

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