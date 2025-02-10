晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

趙露思「拄拐杖散步」被偶遇 網揪1疑點酸：醫學奇蹟

趙露思去年底爆出病倒停工休養，日前宣布正式復工。（翻攝自IG）趙露思去年底爆出病倒停工休養，日前宣布正式復工。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思去年底爆出身體不適送醫急救，證實罹患失語症、短暫性失聰以及憂鬱症，全面停工休養近1個月後，日前正式復工。而她近日被目擊拄著拐杖外出散步的畫面，現況曝光再次掀起網友熱議。

趙露思（左）拄拐杖外出散步畫面流出。（翻攝自微博）趙露思（左）拄拐杖外出散步畫面流出。（翻攝自微博）

趙露思才於上月26日上傳自己復健的畫面，她從近乎癱瘓的狀態，開始學步學語的復健過程，令人看了忍不住落淚。如今她拄拐杖散步的影片流出，再次掀起網友瘋傳，可見她身穿黑色羽絨外套，身旁有兩名女性友人陪同，雖然拄著拐杖，但走起路來已經穩健許多，身體狀況似乎好轉不少。

影片曝光後，「趙露思散步被偶遇」關鍵詞立即衝上熱搜，引起兩派討論，有部分網友質疑，「穿那麼高的鞋散步」、「第一次見拄著拐杖踩高蹺的」、「拄拐杖穿增高鞋」、「醫學奇蹟」，甚至懷疑影片是安排拍攝，粉絲見狀也立即出面護航，「那是普通運動鞋」、「不就是穿了一雙高一點的運動鞋嗎？」、「只是一雙運動鞋而已」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中