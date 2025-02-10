趙露思「拄拐杖散步」被偶遇 網揪1疑點酸：醫學奇蹟

趙露思去年底爆出病倒停工休養，日前宣布正式復工。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思去年底爆出身體不適送醫急救，證實罹患失語症、短暫性失聰以及憂鬱症，全面停工休養近1個月後，日前正式復工。而她近日被目擊拄著拐杖外出散步的畫面，現況曝光再次掀起網友熱議。

趙露思（左）拄拐杖外出散步畫面流出。（翻攝自微博）

趙露思才於上月26日上傳自己復健的畫面，她從近乎癱瘓的狀態，開始學步學語的復健過程，令人看了忍不住落淚。如今她拄拐杖散步的影片流出，再次掀起網友瘋傳，可見她身穿黑色羽絨外套，身旁有兩名女性友人陪同，雖然拄著拐杖，但走起路來已經穩健許多，身體狀況似乎好轉不少。

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影片曝光後，「趙露思散步被偶遇」關鍵詞立即衝上熱搜，引起兩派討論，有部分網友質疑，「穿那麼高的鞋散步」、「第一次見拄著拐杖踩高蹺的」、「拄拐杖穿增高鞋」、「醫學奇蹟」，甚至懷疑影片是安排拍攝，粉絲見狀也立即出面護航，「那是普通運動鞋」、「不就是穿了一雙高一點的運動鞋嗎？」、「只是一雙運動鞋而已」。

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