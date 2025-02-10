汪小菲痛喊「我不孝」斷絕關係是假的？張蘭不忍6字回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與婆婆張蘭動作頻頻，引起輿論撻伐，中國抖音8日宣布對兩人帳號無限期封禁。然而，中國社群流出疑似汪小菲在微信朋友圈發文，宣布將與張蘭斷絕關係。對此，張蘭在TikTok回應了。



張蘭（左）、汪小菲。（資料照）

事件回顧：我不孝！汪小菲要律師提告抖音 與張蘭斷絕關係

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中國社群流出疑似汪小菲在微信朋友圈發文，圖中可見，他直呼：「我不孝！」並怒批，絕對不能讓這種人獲得支持，雖然張蘭是自己的母親，但是兩人三觀不合，「我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要和她斷絕所有關係。她掙得錢購（夠）活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

消息曝光後，立刻掀起熱議，也有不少網友湧入張蘭的TikTok留言。其中，有人痛轟張蘭，「連汪小菲都說，張蘭三觀不正要斷母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗什麼？大概率（是）酸辣粉吃傻了。」不料，竟釣出張蘭6字直球回應，「不信謠不傳謠」。

張蘭回應酸民。（翻攝自TikTok）

此言引起網友開始質疑，網上瘋傳的汪小菲貼文真實性。不過，這並非是汪小菲首次傳出要與張蘭斷絕關係，他2022年就曾因被說是「媽寶」，與張蘭決裂；2024年汪小菲鬧出軌時，張蘭也說，「做好了與汪小菲斷絕母子關係的準備」。因此還是有不少人相信該貼文就是出自汪小菲本人之手。

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