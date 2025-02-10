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大砲性格重跌一跤 486先生愛台灣暖舉曝光

486先生有話直說個性，讓他不經意得罪很多人。（翻攝自486先生臉書）486先生有話直說個性，讓他不經意得罪很多人。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸過世享年48歲，卻發生團購電商名人「486先生」陳延昶發文表示「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」，引發議論，儘管如此，仍有支持者力挺486先生一直以來政治立場堅定、愛台灣信念。

486先生敢怒敢言，這段期間語不驚人死不休，經常挺身發表大砲言論得罪很多人卻不自知，其實，486先生也有許多不為人知善舉，5年前他經新聞得知家境不好的一位高中女孩，辛苦打工賺生活費與學費，據說，他得知後立刻前去拜訪並承諾給予生活費協助，並希望女孩順利高中畢業。

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後來女孩考上大學，據了解，486先生仍繼續支付她的4年學費、生活費，如今女孩已順利畢業，486先生表示，很欣慰女孩成為社會上有用的人，更私下透露：「現在還有14個家境清寒的孩子，我仍資助生活費跟學費。」

486先生說，他不奢望回報，「我要他們以後出社會能有一技之長，能有謀生能力，腳踏實地對自己人生能有順利的生活。」

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