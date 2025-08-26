麻衣全說了！豪門婚碎內幕曝光 王泉仁「出門沒再回家」

麻衣（左）與王泉仁2014年曾在東京新居接受本報採訪。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕麻衣與王永慶之孫王泉仁的豪門婚姻於2023年正式畫下句點，她近日首度坦言2人婚後的甜蜜僅維持約一年半，某天王泉仁就突然「不再回家」，甚至以一句「好好照顧兒子」後人間蒸發，最後以離婚協議結束這段關係。

麻衣近日在Podcast節目《娛樂住海邊》中透露，外界總以為她婚後過著養尊處優的貴婦生活，但真實情況並非如此，回憶新婚不久便懷孕，兒子出生後雖然家中有保母與傭人，但仍選擇親力親為，把重心全放在孩子身上，與丈夫之間的互動逐漸減少。

最終，某天王泉仁出門「上班」，卻從此再也沒踏進家門，面對丈夫的突然消失，麻衣曾不斷傳訊、打電話，甚至透過朋友打聽，但全無下落，只等來一句「好好照顧兒子」的訊息。直到3、4年後，麻衣才在一次過年家庭聚會中短暫碰面，之後便收到離婚協議書，這段婚姻正式走到盡頭。

對於這段豪門婚姻的結束，麻衣坦言一度感到心痛，但很快調整心態，選擇重新開始。麻衣直言，這段經歷讓她學到「自己開心最重要」，也把婚姻視為人生的一部分經歷，「有過這樣的過程，其實也不錯」。

