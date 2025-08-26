晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麻衣全說了！豪門婚碎內幕曝光 王泉仁「出門沒再回家」

麻衣（左）與王泉仁2014年曾在東京新居接受本報採訪。（本報資料照）麻衣（左）與王泉仁2014年曾在東京新居接受本報採訪。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕麻衣與王永慶之孫王泉仁的豪門婚姻於2023年正式畫下句點，她近日首度坦言2人婚後的甜蜜僅維持約一年半，某天王泉仁就突然「不再回家」，甚至以一句「好好照顧兒子」後人間蒸發，最後以離婚協議結束這段關係。

麻衣近日在Podcast節目《娛樂住海邊》中透露，外界總以為她婚後過著養尊處優的貴婦生活，但真實情況並非如此，回憶新婚不久便懷孕，兒子出生後雖然家中有保母與傭人，但仍選擇親力親為，把重心全放在孩子身上，與丈夫之間的互動逐漸減少。

最終，某天王泉仁出門「上班」，卻從此再也沒踏進家門，面對丈夫的突然消失，麻衣曾不斷傳訊、打電話，甚至透過朋友打聽，但全無下落，只等來一句「好好照顧兒子」的訊息。直到3、4年後，麻衣才在一次過年家庭聚會中短暫碰面，之後便收到離婚協議書，這段婚姻正式走到盡頭。

對於這段豪門婚姻的結束，麻衣坦言一度感到心痛，但很快調整心態，選擇重新開始。麻衣直言，這段經歷讓她學到「自己開心最重要」，也把婚姻視為人生的一部分經歷，「有過這樣的過程，其實也不錯」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中