晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲火大切割張蘭 傳吳宗憲出手苦勸

張蘭（右）、汪小菲（左）大砲言論近期被大批網友出征。（翻攝自微博）張蘭（右）、汪小菲（左）大砲言論近期被大批網友出征。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與無緣婆婆張蘭動作頻頻，引發爭議，中國抖音8日宣布對2人帳號無限期封禁。對此，張蘭直呼：「不認同、不接受！」汪小菲則在微信朋友圈抱怨遭抖音霸凌，反問「憑什麼審判我」。

汪小菲昨還火速提出3點聲明，強調張蘭不代表他，堅稱會將與價值觀不正確的人斷絕一切關係，汪小菲怒喊：「不提企業、不提這邊的事，我就說我自己，憑什麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸淩我。」

相關新聞：汪小菲氣喊要與張蘭斷絕母子關係  律師李怡貞：送分給大S家！

而汪小菲也對於造謠包機一事感到非常無奈，強調自己從來沒說過任何事，「你作為平台，你覺得我有潛在的問題，你可以封我，因為那是你的權利，但是你審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」

吳宗憲。（資料照，中天提供）吳宗憲。（資料照，中天提供）

據悉，以往曾與張蘭合體直播的綜藝大哥吳宗憲，外傳私底下已傳訊息關心汪小菲，盼他稍安勿躁讓心情平靜，別再節外生枝。


點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中