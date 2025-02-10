汪小菲火大切割張蘭 傳吳宗憲出手苦勸

張蘭（右）、汪小菲（左）大砲言論近期被大批網友出征。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與無緣婆婆張蘭動作頻頻，引發爭議，中國抖音8日宣布對2人帳號無限期封禁。對此，張蘭直呼：「不認同、不接受！」汪小菲則在微信朋友圈抱怨遭抖音霸凌，反問「憑什麼審判我」。

汪小菲昨還火速提出3點聲明，強調張蘭不代表他，堅稱會將與價值觀不正確的人斷絕一切關係，汪小菲怒喊：「不提企業、不提這邊的事，我就說我自己，憑什麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸淩我。」

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而汪小菲也對於造謠包機一事感到非常無奈，強調自己從來沒說過任何事，「你作為平台，你覺得我有潛在的問題，你可以封我，因為那是你的權利，但是你審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」

吳宗憲。（資料照，中天提供）

據悉，以往曾與張蘭合體直播的綜藝大哥吳宗憲，外傳私底下已傳訊息關心汪小菲，盼他稍安勿躁讓心情平靜，別再節外生枝。







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